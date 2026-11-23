白宮幕僚長米勒。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 《富比世》披露米勒身家約500萬美元後，前白宮發言人反批媒體誤解其財富來源，稱他為養家與效忠川普而接受大幅減薪；同時，米勒升任幕僚長也引發民主黨強烈攻擊。

《富比世 》雜誌（Forbes）近日揭露新任白宮 幕僚長米勒（Stephen Miller）年薪約19.5萬美元、淨資產估計達500萬美元，引發外界關注。對此，前白宮發言人札卡里亞（Katie Zacharia）周日發文痛批該報導，強調米勒是靠正當工作與投資累積財富，甚至為了重返白宮為總統川普 （Donald Trump）效力而接受「大幅減薪」。

國會山報(The Hill)報導，根據《富比世》檢視財務揭露文件、非營利組織紀錄及房地產文件後的報導，米勒目前年薪為19萬5200美元，但其500萬美元淨資產多半是在川普卸任期間賺取。資產來源包括以300萬美元售出位於維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）的住宅，以及創辦非營利法律組織「美國優先法律」（America First Legal），該機構成立首年便募得600萬美元；此外，由於其妻子凱蒂·米勒（Katie Miller）曾短暫與特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）共事，米勒也從人工智慧新創公司xAI的股票中獲利，其餘資產則為債券、現金與聯邦退休金。

針對《富比世》的報導，札卡里亞在社群平台X發文反擊，直言該雜誌根本是「垃圾」，批評媒體將「正當的民間成功描繪成道德瑕疵，這反映出媒體本身的素質，而非米勒的為人」。

札卡里亞表示，米勒賺錢的方式與數百萬美國民眾無異，都是身為平民努力工作、創業與投資。她強調：「他養著一家六口，卻為了重返政府部門而接受大幅減薪。他對川普總統保持忠誠，寧願放棄民間企業的高薪而選擇公職——這與傳統『旋轉門』牟利的故事恰恰相反。」

米勒長期以來一直是川普核心圈的關鍵人物，過去曾任總統高級顧問，主導推動包括強硬移民政策在內的「讓美國再次偉大」（MAGA）議程。共和黨在本月初的2026年期中選舉遭遇全面挫敗後，米勒接替威爾斯（Susie Wiles）出任白宮幕僚長；川普當時盛讚米勒是他「最信任」的顧問之一。

然而，米勒執掌白宮核心大權也引發民主黨強烈反彈。可望成為美國史上首位非裔眾議院議長的眾議院少數黨領袖傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries，紐約州，民主黨）上周接受《紐約時報》專訪時表示，雖對與共和黨合作推動立法持開放態度，但談及白宮人事時卻毫不留情，痛批米勒是「冷血的種族主義者」、「雙手沾滿鮮血」，並重申米勒「在政府中的存在應像惡性腫瘤一樣被徹底根除，今天就開除他」。