美國總統川普（左）和輝達執行長黃仁勳（右）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普受訪表示，司法部已查明黃仁勳在輝達晶片事件中無涉罪行，並稱其是美國珍貴人才，真正的國安威脅是失去他。

美國總統川普 接受財經頻道CNBC訪問表示，司法部 門已調查輝達晶片事件並認為黃仁勳 無涉罪行。他強調，失去國家級腦力的黃仁勳才是國安威脅。

黃仁勳復任輝達（NVIDIA）執行長，帶動輝達股價與美股3大指數飆漲。川普（Donald Trump）在財經頻道CNBC電話訪問指出，這讓人感到興奮，周末期間很多事情改變，他強烈認為黃仁勳會復職。

川普說道，政府已就事件徹底調查，結果顯示黃仁勳在相關事故上做了不好的決定，但他什麼都沒做錯。他創造無價的晶片，輝達未來晶片可能還會更好。這是一門產品很快就過時的生意，3分鐘後就會落後，但黃仁勳比誰都做得好。

川普指出，才剛結束與中國國家主席習近平的會面，習也說黃仁勳是（晶片產業）全球最聰明的人，可能所有人也認為如此，美國必須保護國家天才。黃仁勳與家人共同走過了地獄，他的妻子很棒，非常支持他。

主持人詢問司法部長布蘭希（Todd Blanche）是否已進行調查，黃仁勳與輝達是否面臨法律問題。

川普回應，司法部門已研究與調查事件，他們認為黃仁勳是無涉罪行，他做晶片生意，販賣過時的晶片，H200已算半過時可以銷售，市場不大，Blackwell與其他產品就不在許可範圍。黃仁勳賣晶片給別人，這些人再轉售，這可能未來是問題，但現在沒人知道（是不是問題）。

主持人詢問紐約時報（New York Times）先前報導，黃仁勳婚外情對象黃樂（Alice Huang）與中國國安部有聯繫，是否屬國安威脅。

川普說：「她到底聯繫了誰，我才剛結束與中國最高層會晤，習近平再度表示尊重美國，但2年前並非如此。他前所未有的在機場迎接，這是個訊號。中國跟所有人都會談話，更大的國安威脅是失去像黃仁勳這種國家腦力，對我來說這才是威脅。」

川普笑說：「我跟中國也有接觸，我才剛離開中國國家主席身旁，如果真要如此追究到底，我也有接觸。」

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