黃仁勳（左）復職，川普總統極為興奮。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 輝達董事會在黃仁勳涉婚外情傳聞後讓他復職，川普不僅公開力挺，還分享一張模仿自己遇刺照的怪異AI迷因圖慶祝。

晶片大廠輝達（Nvidia）董事會日前在爆出執行長黃仁勳 （Jensen Huang）涉及多段婚外情（其中一名對象據傳為中國間諜 ）後，戲劇性地決議讓黃仁勳復職；對此，川普 （Donald Trump）總統欣喜若狂，甚至貼出一張極為怪異的圖片來慶祝這場峰迴路轉的發展。

Variety報導，川普23日（周一）分享了一張人工智慧（AI）生成的黃仁勳合成圖，畫面刻意模仿川普2024年7月在賓州巴特勒（Butler）競選造勢活動遭遇暗殺未遂後的經典照片。

在這張迷因圖中，黃仁勳在特勤局（Secret Service）探員的包圍下，勝利地高舉一件紅色胸罩，背景還有一面輝達旗幟；圖中的黃仁勳臉上濺有血跡，與川普當年巴特勒槍擊案後的模樣如出一轍。

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川普周一稍早發文寫道：「恭喜輝達做出了一項我認為絕對『偉大』的決定！」

川普此前便曾公開呼籲輝達讓黃仁勳復職，包括周日晚間在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文力挺。川普周一稍早也在該平台表示，黃仁勳擔任輝達執行長將能「確保不僅是這家公司，更是美國經濟的成功與繁榮」，並稱美國司法部長布蘭奇（Todd Blanche）已證實，政府並未掌握任何顯示黃仁勳犯罪的證據。