輝達執行長黃仁勳。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 華郵指出，黃仁勳透過密集遊說與川普建立密切關係，試圖突破美國對AI晶片輸中限制，但也讓輝達在華府陷入信任危機。

華盛頓郵報23日分析，十名國會幕僚、前任官員與知情人士指出，晶片巨頭輝達(Nvidia，另譯英偉達)創辦人黃仁勳 (Jensen Huang)為了壯大影響力而與川普總統建立密切關係並獲得支持，一方面則力抗國會議員施壓，但這些作為卻讓輝達在華府 留下不受信任的芥蒂。

報導指出，黃仁勳與其遊說團隊多年來在華府大力奔走，試圖保住輝達向中國銷售強大人工晶片(AI)的權力。消息人士說，輝達的遊說行動包括黃仁勳親自打電話請託。一名知情人士形容，輝達遊說風格是「鍥而不捨且咄咄逼人」。

任職拜登政府國家安全委員會「外交關係委員會」(Council on Foreign Relations)期間曾協助擬定第一批AI晶片出口限制的前任官員麥奎爾(Chris McGuire)說，出口管制規定是彙集公開數據、產業訊息以及情報機關蒐集資料之後，經過審慎分析才拍板決定，旨在判斷如何才能最有效地維護美國國家安全，但輝達為了抵制管制卻採取另一套作法，「他們找上門來，憑感覺或秀出嚴重錯誤的數字大吼大叫」。

報導指出，黃仁勳因為外遇對象傳出是中國間諜而面臨調查，桃色風暴導致輝達在華府的立足點急速下滑；各種爆料引發外界質疑為何輝達在美國本土企業迫切搶購AI硬體的情況下，還要拼命爭取進入中國市場，以及輝達究竟動用哪些強硬手段，企圖削弱原本旨在阻止最先進晶片落入中國之手的層層關卡。

川普在去年12月批准輝達向中國出口新一代晶片。H200晶片雖然比輝達最強大晶片落後一代，但這項決定卻清楚釋放出訊號：川普政府對於中國購買更先進的美國技術持開放態度。

一名商務部官員說，對於負責監管規定的商務部官員來說，這項決定就是「分水嶺時刻」(watershed moment)。根據聯邦眾議院外交委員會19日公布文件，輝達幾乎立刻開始提交申請，擬向中國企業銷售數百萬顆晶片，其中涵蓋阿里巴巴(Alibaba)、騰訊(Tencent)等被五角大廈標記為與中國軍方有關的大型中國企業。

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