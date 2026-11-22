商務部長盧特尼克。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 華爾街日報報導，盧特尼克因與艾普斯坦相關爭議一度面臨撤換，但捐款川普圖書館2500萬美元後局勢逆轉，仍在白宮保有影響力。

華爾街日報21日報導，知情人士表示，商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)今年稍早承認曾到訪已被定罪的性罪犯艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)的私人島嶼後，川普 總統一度接近要撤換他；不過，盧特尼克向川普總統圖書館捐了2500萬美元，川普就不再提起撤換盧特尼克。

這筆捐款先前已在「政權移轉」(Regime Change)一書中披露。一名白宮 官員則說，川普對盧特尼克完全有信心。

官員和盟友表示，盧特尼克雖與川普政府多位關鍵人物發生衝突，卻因川普對這位多年好友的私交而顯得難以動搖。

川普與盧特尼克都是紐約人，相識超過20年，作風同樣強硬張揚。即將卸任、經常與川普立場相左的北卡州共和黨聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)說，其他財經官員往往試圖約束川普的衝動，盧特尼克卻常常加以助長。

他說：「我覺得總統對舊友的忠誠，既令人欽佩，也令人頭痛。」並認為盧特尼克「應該換成更能為總統效力的人」。

威爾斯離職 盧特尼克很開心

報導指出，本月稍早川普宣布白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)離職後，盧特尼克顯得振奮，向同僚說：「我哪裡也不會走。」知情人士表示，威爾斯此前對他管束很緊，要他公開談論政策前先打招呼；如今他像是獲得解脫。

上周，財政部長貝森特(Scott Bessent)在CNBC訪問中指責盧特尼克，在輝達(Nvidia，英偉達)風波核心的晶片限制上拖延，讓他一度又成為砲火焦點。一名知情人士表示，部分商務部官員確信，川普看到貝森特這番話就會開除盧特尼克。

到了周一，川普語氣轉為緩和。他在準備前往中國、貝森特與盧特尼克都在場時說：「如果你沒有拖延，如果你沒做點什麼，我們可能就跟中國鬧翻了。」

夜間私下會面 其他高層不知情

知情官員表示，盧特尼克有時會在幕僚下班後，到白宮與川普進行未列入官方行程的一對一會面；川普有時會在這些會面中向他下達指示，其他高層幕僚並不知情。

知情人士還說，總統曾向助手表示，喜歡把盧特尼克留在身邊當對照，也看重他在政策辯論中的衝勁。

知情人士表示，盧特尼克與威爾斯的關係已緊繃數月，但與新任幕僚長米勒(Stephen Miller)關係良好。政權交接期間，米勒曾住在盧特尼克位於佛州棕櫚灘的住所，盧特尼克此後仍持續向這位新任幕僚長請益。

川普周五在白宮記者會上稱讚盧特尼克，認為他擔任商務部長「幹得非常好」。助手和盟友則提醒，儘管兩人是朋友，川普隨時可能改變心意，若覺得長期盟友對不起他，他也曾攻擊過這些人。

知情人士表示，白宮官員曾私下告訴盟友，為因應輝達風波，計畫調整出口管制政策，改由國家安全顧問魯比歐(Marco Rubio)主導這項流程，顯示盧特尼克的影響力出現變化。但被問到此事時，一名白宮官員否認魯比歐會從商務部手中接管這項職權。

家族事業惹利益衝突疑慮

盧特尼克就任後，把費茲傑羅投資公司(Cantor Fitzgerald)的所有權交給已成年的兒子。川普的部分資深顧問已在檢視，盧特尼克以商務部長身分採取的作為是否有利於該公司的投資；川普本人有時也提過這個問題。

知情人士表示，今年稍早，川普接到顧問投訴，指盧特尼克的兒子因與部長的關係而面臨潛在利益衝突，但川普向其他人表示，他不喜歡聽到這些事。費茲傑羅公司否認存在任何利益衝突。

被指拖延晶片管制 與貝森特不和

報導指出，白宮要求盧特尼克嚴查AI晶片輸往東南亞時，他一再推說不確定川普是否同意，最後川普親自下令才執行。部分官員懷疑他為私利拖延，因為費茲傑羅公司參與過東南亞AI企業的交易，會因管制寬鬆受惠。

貝森特和盧特尼克關係緊繃，在菲律賓的活動上，兩人坐在一起卻互不理睬。不過盧特尼克在參院仍有共和黨人支持，德州參議員克魯茲(Ted Cruz)就稱讚他帶來「活力、熱情和創意」。

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