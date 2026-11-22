共和黨路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪。(歐新社)

AI摘要 文章摘要整理： 甘迺迪在受訪時批評輝達晶片相關風波與美國國安有關，並要求商務部長盧特尼克與財政部長貝森特到委員會作證，同時警告普亭與習近平是掠食者，主張美國應展現強硬決心。

共和黨 路易斯安納州聯邦參議員甘迺迪(John Kennedy)今天在NBC「會晤新聞界」(Meet the Press)節目受訪。被問到輝達(Nvidia，又稱英偉達)創辦人、前執行長黃仁勳 的風波是否危及美國國家安全時，他回答「是」。他說自己比較沒興趣找黃仁勳談，「他做了他做的事。希望他玩得開心。那是特洛伊的海倫以來最昂貴的性。」

甘迺迪說，他比較想找商務部長盧特尼克和財政部長貝森特 到委員會宣誓作證，並說如果盧特尼克部長正在把「我們的晶片」送人，「依我之見，他就該停手」。

要兩部長宣誓 晶片若送人該停手

他接著說，在他看來，商務部讓中國共產黨繞過了美國對先進晶片的出口管制，「要不然就是他們不知道自己在做什麼。他們無能到連餐車你都不會交給他們管。不過我不認為他們無能。看來他們是知情放任這件事發生。」

他說，貝森特一直在說「停手」，所以他要把兩人找來委員會，「讓他們宣誓，請他們別互捅，因為我知道他們合不來」，「來回答一些棘手問題」。

習普想吃美國的肝 語出沉默的羔羊

同一場訪問中，主持人韋爾克(Kristen Welker)問甘迺迪怎麼看總統川普稱俄羅斯總統普亭為「我的朋友」。甘迺迪沒有直接評論這個稱呼，只說全球三個最強大國家的元首會面是好事，「前提是美國要利用這個機會展現決心」。他說：「你不能閉著眼睛走進那樣的會議。這不是什麼高等微積分。普亭和習近平是掠食者。他們想吃美國的肝，配上一些蠶豆，再加一杯上好的基安蒂紅酒。」

這段話借用電影「沉默的羔羊」裡的經典台詞，但甘迺迪沒有直接點名片中角色漢尼拔。他說「花言巧語沒有用」，必須展現實力和決心。

他還說，希望總統在會中告訴普亭，給他兩周時間認真上談判桌，否則美國要和歐洲聯手，沒收凍結的俄羅斯資產，交給烏克蘭買武器。他說，他「認為」歐洲凍結了2850億美元的俄羅斯資產。

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