已連任11屆的共和黨聯邦眾議員佛克斯(Virginia Foxx)認輸，僅輸掉330票。(美聯社資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 北卡共和黨老將佛克斯認輸後，民主黨下屆眾院席次增至至少258席，寫下21世紀新高，並在北卡成為翻轉最多席次的州。

民主黨 在下屆眾院 將拿下至少258席，成為21世紀以來最大的眾院多數。最新一席來自北卡羅來納州 ，已擔任11屆的共和黨聯邦眾議員佛克斯(Virginia Foxx)22日向民主黨挑戰者哈伯德(Chuck Hubbard)認輸。

重計後仍落後330票

北卡州第5選區選情極為膠著，由於雙方差距不到1%，佛克斯選後依州法申請重計。當地報紙Watauga Democrat報導，重計後哈伯德得13萬9769票、佛克斯得13萬9439票，差距僅從331票縮小為330票。北卡州選舉委員會訂於24日認證選舉結果。

現年64歲的哈伯德長年從事新聞工作，從家族經營的地方報紙起步；2024年首度挑戰佛克斯，以19個百分點之差落敗。

至少258席 寫本世紀新高

加上這一席，民主黨已穩拿至少258席，另有4席尚未揭曉，分別是明尼蘇達州、田納西州各一席，以及將在12月進行決選的路易斯安納州兩席。

民主黨上一次拿下258席是在1992年，本世紀次高則是2008年的257席。

民主黨迄今已增加44席，超過2018年期中選舉的40席；共和黨目前至少拿下173席。參院方面，民主黨(含2名與民主黨同一黨團的議員)共拿下56席，掌握多數。

這一席原本不被看好會翻盤。庫克政治報告(Cook Political Report)選前將第5選區評為「共和黨可能拿下」；NBC報導，川普2024年在此選區贏了將近18個百分點。

民主黨在北卡州已翻轉7個共和黨眾院席次，是全國翻轉最多的一州，並將拿下全州14席中的11席。

佛克斯2004年首度當選聯邦眾議員，是北卡州任期最長的共和黨籍聯邦眾議員。