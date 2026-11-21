貿易代表葛里爾：美國301調查「肯定」會在年底前完成
美國貿易代表葛里爾表示，301條款產能過剩調查將在年底前完成，並可能牽動明年1月到期的美中貿易休兵與後續關稅安排。
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美國貿易代表葛里爾表示，301條款產能過剩調查將在年底前完成，並可能牽動明年1月到期的美中貿易休兵與後續關稅安排。
美國貿易代表葛里爾表示，預料美方「很快」會完成依301條款展開的產能過剩調查，可能為明年元月告終的美中貿易休兵增添變數。
葛里爾20日接受彭博電視訪問時，被問及調查結束時點，他回答，相關程序「肯定」會在年底前完成，但拒絕提供更多細節，說明哪些國家可能被加徵關稅。
美國貿易代表署（USTR）正就各國工業產能過剩，編制一份高度受矚的報告。外界埋怨，這類行為讓世界各國充斥廉價貨品，陷美國勞工於不利。這類所謂301調查，鎖定違反貿易協議或歧視性作法，為祭出關稅等措施奠定法律基礎。
中國、歐盟、日本、墨西哥等十多個經濟體為調查對象。
自從美國最高法院2月判決美國總統川普依緊急權力徵收關稅不合法後，川普政府援引301條款在內的多項法源，向多數主要貿易夥伴加徵進口關稅。
上周隨川普出訪深圳亞太經合會的葛里爾表示，川普希望中國擴大採購美國農產品，並落實稀土相關承諾。葛里爾還說，如果關於中方履約情況的疑慮緩解，將於明年1月到期的貿易休兵有望進一步延長，「很大程度上，取決於我們能否取得稀土，及能否按我們所需要的數量與進度來取得」。
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葛里爾20日受訪時表示，依301條款進行的產能過剩調查程序「肯定」會在年底前完成，但他沒有進一步說明細節，也未透露可能受影響的國家。 美國貿易代表署正在調查各國工業產能過剩，認為廉價商品充斥市場會傷害美國勞工。301調查可作為課徵關稅等措施的法律基礎。 葛里爾表示，若對中方履約的疑慮獲得緩解，明年1月到期的貿易休兵有望延長；關鍵在於中國是否落實稀土承諾，以及能否依美方需求與進度供貨。
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葛里爾20日受訪時表示，依301條款進行的產能過剩調查程序「肯定」會在年底前完成，但他沒有進一步說明細節，也未透露可能受影響的國家。
美國貿易代表署正在調查各國工業產能過剩，認為廉價商品充斥市場會傷害美國勞工。301調查可作為課徵關稅等措施的法律基礎。
葛里爾表示，若對中方履約的疑慮獲得緩解，明年1月到期的貿易休兵有望延長；關鍵在於中國是否落實稀土承諾，以及能否依美方需求與進度供貨。
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