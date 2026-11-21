長期以對中鷹派立場著稱的共和黨重量級聯邦參議員柯頓。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 柯頓批評盧特尼克長期忽視AI晶片遭走私至中國的警告，商務部對相關公司與出口管制態度寬鬆，引發國會施壓並促使更嚴格法案加速推進。

美國共和黨重量級聯邦參議員柯頓指出，商務部 長盧特尼克在近期輝達 （Nvidia，又稱英偉達）風波曝光前，一再無視關於美國人工智慧（AI）晶片被走私至中國的警告。此番評論顯示國會議員正將這場潛在國安危機的責任歸咎於商務部。

長期以對中鷹派立場著稱的參議院情報委員會主席柯頓（Tom Cotton）接受「華爾街日報」（Wall Street Journal）訪問時，並未明言盧特尼克（Howard Lutnick）應辭職或遭撤職，但也未表態支持他。

柯頓說：「如果盧特尼克想得到我的支持，或許他當初就該回覆我的多封警告信，指出這些中國共產黨人頭公司的問題。更重要的是，他應該更嚴肅看待中國共產黨的威脅。」

柯頓指出，過去1年多來，盧特尼克及其副手無視多封信件與警告，提醒涉嫌轉移輝達晶片的公司，其中包括Megaspeed。據稱與輝達執行長黃仁勳傳出婚外情、疑似中國情報資產的黃樂（Alice Huang）曾任該公司高層。

柯頓於2025年10月曾專門致函盧特尼克，要求調查Megaspeed，並推動更嚴格的出口管制規定。

商務部拒絕將Megaspeed列入貿易黑名單，且直到最近仍避免加強出口限制，以在貿易談判期間緩和與中國的關係。這種做法促使許多議員要求盧特尼克就輝達風波向國會簡報。

柯頓說：「我很高興政府內部有些人終於認同我與其他人一直倡議的看法。遺憾的是，這有點太晚。」他指的是美國國務卿、身兼國家安全顧問，同時也是對中立場鷹派的魯比歐（Marco Rubio）。

柯頓接著說：「我認為我們需要清點已經造成的損害。」

商務部未回應置評請求。

柯頓強調，如果川普總統對盧特尼克失去信心，就應要求他請辭，並迅速提名接任人選，以讓目前仍由共和黨主導的參議院能在明年1月民主黨掌控國會前確認繼任者。

盧特尼克掌管的商務部負責出口管制及對出口晶片給有國安風險國家時的許可審查，讓這位商務部長近來處於風口浪尖。

川普昨天在記者會上被問及柯頓接受華爾街日報專訪時表示，如果他對盧特尼克失去信心，迅速換掉盧特尼克確實合理，但他並沒有失去信心。

川普說：「我沒有失去信心。」他稱盧特尼克是「不同類型的人」及「非常優秀的生意人」，並表示支持盧特尼克處理對中事務的做法。

財政部長貝森特（Scott Bessent）先前曾批評商務部未能限制對東南亞的晶片出貨。該地區許多公司涉嫌違反出口管制，將AI晶片轉運至中國。

聯邦眾議員19日公布的資料顯示，商務部今年截至5月11日已核准輝達及超微（AMD）逾80萬顆晶片直接銷往中國，其中包括部分與中國軍方相關的企業，以及一家與Megaspeed和黃樂有關的公司。

外界關切輝達執行長是否在與黃樂婚外情期間，影響川普對晶片出貨的立場。

輝達發言人談及獲准銷往中國的特定晶片，以及商務部轄下負責出口管制的工業暨安全局（BIS）時表示：「我們在H200計畫下進行的有限出貨合法，並獲BIS授權。審查與核發許可過程歷時半年以上，核准附帶嚴格條件且數量受限。」

而在被問及是否曾向總統、白宮幕僚長米勒（Stephen Miller）或其他白宮官員反映對盧特尼克及人事確認時程緊迫的疑慮時，柯頓並未正面回答。

柯頓表示，自川普2016年首次勝選後的政權交接期以來，川普就「非常清楚我對中國政策與中國威脅的看法」。

柯頓指出，在輝達風波之後，他預期國會將介入，並將更嚴格的晶片出口及半導體製造設備管制規範入法。

他說，參眾兩院都有許多法案獲得廣泛支持，並暗示這些法案可能獲得足以推翻總統否決權的多數票。

多項類似措施正納入年度國防支出法案逐步推進，內容包括限制對中國等敵對國家的出口、要求在AI晶片出貨前進行追蹤，以及要求荷蘭、日本等盟國切斷對中國的半導體製造設備供應。

柯頓說，無論是在下個月的那套法案，還是在民主黨主導的新國會，「這些措施遲早都會成為法律」。

▼收聽一洲焦點Podcast：