美國總統川普（Donald Trump）。路透

AI摘要 文章摘要整理： 川普訪問亞洲後宣稱，菲律賓將加碼向美國採購農產品與能源；美方並以防務合作為由，要求經貿關係對等反映，美菲同時敲定大型客機採購案。

美國總統川普 本週稍早與菲律賓總統小馬可仕舉行雙邊會談。川普今天稱，菲國同意增加對美採購農產品及能源產品，如果不這樣做，他們就會面臨麻煩；國務卿盧比歐 也說，若美國是菲國主要防務提供者，兩國間的經濟關係就該反映這點。

川普（Donald Trump）本週訪問菲律賓及中國。在菲律賓期間，除了跟「四方安全對話」（Quad）領袖舉行多邊會議、出席東協（ASEAN）與美國特別峰會，也和小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）舉行雙邊會談。

川普昨晚結束亞洲訪問行程返抵華府 ，今天在白宮新聞簡報室舉行記者會說明訪問成果。美國副總統范斯（JD Vance）及隨同出訪的國務卿盧比歐（Marco Rubio）等官員也一同在場。

川普在記者會上表示，菲律賓過去向巴西等其他國家進口商品，規模遠超過向美國採購的數量，因此他向菲律賓開出條件，「從1月1日起，你們必須100%向我們的農民採購農產品」。

他還稱，美國一直支持菲律賓等國家，但他們卻不向美國採購，「萬一他們和中國發生小衝突，巴西會幫他們嗎？我不這麼認為」。

因此，川普表示，菲律賓「將向美國購買100%的農產品，如果不這樣做，他們就會面臨麻煩，他們也將向我們購買100%的能源」，而非向中東購買。這將使美菲之間的貿易逆差轉為非常可觀的順差。

盧比歐接著在記者會上表示，菲律賓和美國長期以來簽有防務協議。如果美國是菲律賓安全的主要防務提供者，「那麼我們與他們之間的經濟關係就應該反映這點」。

他說，川普總統親自談判達成一項對等貿易協議，這項協議將「非常有利且公平」，且對美國勞工和經濟都極為有利。

根據白宮提供資訊，菲律賓將增加對美國農產品及能源產品的採購；美國企業波音（Boeing）與奇異航太（GE Aerospace）已敲定一項價值120億美元的合約，將向菲律賓航空（Philippine Airlines）出售20架配備奇異航太生產引擎的波音787客機。

近年菲律賓與中國因南海爭議而關係持續緊張。