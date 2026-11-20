美國總統川普。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 川普返抵華府後表示，希望輝達只向中國出售舊晶片，並要求黃仁勳道歉回鍋；他還稱已與習近平談到此事，對方也認為黃是人才。

美國總統川普 結束亞洲訪問返抵華府，今天在記者會上表示，只希望舊款晶片出口中國，並說，希望看到輝達前執行長黃仁勳 鄭重道歉並回鍋，呼籲輝達讓黃重返崗位；川普還透露，有跟中國國家主席習近平 談到黃仁勳事件，對方也稱讚黃是人才。

川普（Donald Trump）本周出訪亞洲，先後造訪菲律賓和中國深圳。在深圳期間，川普除了出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議及相關行程，還和習近平在麒麟山莊舉行約一小時的雙邊會談，接著再和習近平、俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）舉行三方會談。

川普昨晚返抵華府，今天在白宮新聞簡報室舉行記者會說明訪問成果。美國副總統范斯（JD Vance）及隨同出訪的美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）等官員也一同在場。

媒體問及向中國出口晶片議題，川普表示，只希望較舊款的晶片出口，中國自己也會製造晶片，如果美國不賣給他們，他們就會自己生產，這也是黃仁勳過去經常提到的理由。

川普還說，黃仁勳做了一些糟糕的決定，但他確實是傑出的人才。「我們必須保護我們的頂尖人才，黃仁勳就是其中之一」。

他說，希望看到黃仁勳鄭重道歉並重返崗位。黃仁勳打造了Blackwell晶片，「我們不希望任何人，無論是中國還是其他國家，拿到Blackwell....它是最新的晶片」。

川普表示，美國是給予人們第二次機會的國家，輝達（NVIDIA）對美國來說很重要，讓美國處於領先其他公司10年的地位。輝達這家公司如果夠聰明，就應該接受黃仁勳的道歉，讓他重返工作崗位。

川普還透露，自己有和習近平談到黃仁勳事件，對方也說，「他（黃仁勳）是個傑出人才」。

黃仁勳因多段婚外情曝光，辭去輝達這家人工智慧（AI）晶片巨擘執行長等職務。他其中一段婚外情牽扯對象黃樂（Alice Huang）被懷疑是中國間諜，可能曾將受管制晶片轉運至中國。

黃仁勳17日發布聲明表示，若輝達董事會提出要求，他願意回歸擔任執行長；同時，他也承認自己犯下「嚴重錯誤」。不過，輝達董事會主席瓊斯（Harvey C. Jones）隨後則說，董事會無意恢復其執行長職務。

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