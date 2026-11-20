美國財政部長貝森特。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 貝森特表示，川普與習近平同意AI不得在重大軍事行動中自主決策，並強調美國將以晶片出口限制維持技術領先、壓制中國AI能力。

美國財政部長貝森特 今天指出，美國總統川普 與中國國家主席習近平 達成共識，凡是運用人工智慧（AI）的軍事決策，都必須要有人類參與。儘管美中正競相爭奪AI主導地位，雙方仍同意這項原則。

路透報導，貝森特（Scott Bessent）在結束陪同川普赴中國與習近平會晤的行程後，接受美國財經媒體CNBC訪問時表示，這項共識是川普這次亞洲之行的重要成果之一。

他說：「我認為非常重要的是，川普總統與習主席同意，任何由SI所做出的軍事決策，都必須要有人類參與，而且SI不應被允許在重大軍事行動中自主運作。」他所指的AI，使用的是川普政府偏好的稱呼「超級智慧」（Super Intelligence，SI）。

貝森特表示，美中針對AI軍事用途所達成的協議，包括要求人類參與決策及採取其他安全防護措施，不會受到兩國爭奪AI領導地位的影響。

他說，美國AI實驗室必須維持技術領先優勢，這是防範中國「危險」AI模型的最佳防禦方式。據稱，這些中國AI模型正被用於網路攻擊。

貝森特表示，川習雙邊會談時，並未討論涉及輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳，以及一名與他有婚外情的中國籍人士的間諜指控。

貝森特指出，在川普採取他所形容「非常強硬的立場」後，輝達AI晶片H200仍是中國透過許可制度能夠購買到的最先進晶片。「我們看到，中國對H200晶片的訂單數量相當少，因為他們正努力建立自己的晶片技術體系。我認為，他們可能還落後好幾年」。

在輝達爭議爆發後，對於與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在AI晶片出口限制上所表達的不同看法，貝森特則淡化雙方的分歧。

他表示，川普政府官員「都致力於遵循川普總統的指示」。

美國商務部本周稍早已採取進一步措施限制中國取得先進AI晶片，包括那些供海外資料中心使用、且中國企業可能透過租用算力間接取得的晶片。

貝森特說：「我認為，我們將看到適當的晶片出口限制措施已經到位，遠端存取的管道已受到限制。」

▼收聽一洲焦點Podcast：