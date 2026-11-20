美國總統川普（右）、中國國家主席習近平（中）與俄羅斯總統普亭（左）在中國深圳會晤。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 法國媒體指出，美中俄峰會幾乎沒有實質成果，反而讓普亭重返國際舞台、習近平強化結盟形象，川普的個人外交則未換得具體回報。

美國總統川普 、中國國家主席習近平與俄羅斯 總統普亭 在中國深圳會晤。法國媒體分析，川普的個人外交並未帶來實質成果，且這次峰會讓普亭重返國際舞台，反使普亭成了最大贏家。

川普、習近平與普亭（Vladimir Putin）19日藉著參加亞太經濟合作會議（APEC）之便舉行峰會。

法國費加洛報（Le Figaro）分析，這場峰會凸顯川普的個人外交有所限制，將是「美國在川普第2任期大幅衰退的象徵性時刻之一」。

文章提到，這次會面並無實質內容，主要是留下影像畫面，例如川普擁抱中俄兩位決心終結美國主導國際事務地位的領袖；還有兩位獨裁者奉承勢衰的川普，卻不向他做出分毫讓步；以及一個滿面春風的川普，他向來喜歡盛大場面和個人外交，這又給了對手一個機會利用他的總統任期來擴大自己的優勢。

文章指出，普亭在這次峰會取得了外交勝利，在發動侵略烏克蘭的戰爭後，再次重回國際舞台；俄羅斯在軍事和經濟上都有衰退，但也藉著這次峰會再度獲得超級大國的待遇。

習近平則利用川普在場的機會，將他與普亭之間的結盟關係正常化。他在中國科技之都深圳接待各國賓客，既可展現中國是未來強國，又可凸顯美國相對衰落，儘管中國目前仍依賴美國微處理器技術。

而川普除了再次從他與專制政權領袖的往來，以及親近對手、進一步走上與美國歷任總統不同路線的改變中得到個人滿足感之外，幾乎一無所獲。

文章還寫道，這次峰會也再次顯露川普談判方式的限制，會談未與盟友磋商，只是川普個人關係的延伸，內容非常簡短，除了呼籲以合作「應對全球挑戰」和「裁減核武」的模糊承諾之外，幾乎沒有其他成果。

文章提到，這次峰會倒是展現了不少尊重和友誼，川普沒有像對待盟友那樣冷嘲熱諷，而是親切問候中俄領袖，而這兩位領袖都是正與美國處於衝突的伊朗的主要支持者。

文章指出，川普希望其個人關係帶來具體外交成果，但這個想法從未實現；以俄烏戰爭來說，即便針對俄羅斯的部分制裁已經解除、美國也對烏克蘭施壓，俄羅斯迄今仍拒絕所有尋求談出一項解決方案的提議。美國2025年在阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）鋪紅毯歡迎普亭，只是讓俄羅斯更加堅持己見而已。

文章提到，川普也視習近平為私人朋友，但習近平也未停止支持俄羅斯和伊朗，包括向伊朗提供衛星情報，以及飛彈和無人機的零組件；「這場峰會進一步鼓勵習近平與普亭在未來兩年利用川普奉送的特殊地緣政治機會，終結美國自冷戰結束以來在國際事務上的主導地位」。

法國迴聲報（Les Echos）一篇分析指出，美中俄會後發表和平宣言，提及國際刑事法院和其他類似機構不得濫用管轄權；這對身為國際刑事法院逮捕令緝捕對象的普亭來說，無疑也是一次勝利。

文章寫道，這次峰會主要是一個讓3國各自強調優先議題的機會，例如習近平提出3國應成為夥伴和朋友，前提是不質疑彼此的紅線；這看來是針對川普在台灣議題上提出的明確警告。

文章也指出，普亭是這次峰會的外交最大贏家，中國邀他出席，為俄烏戰爭以來遭西方孤立的普亭提供了一個國際發聲平台。