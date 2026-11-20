外媒引述知情人士報導，美國與以色列短期內可能再度聯手對伊朗發動攻擊，以國總理內唐亞胡（左）擔心伊朗正在迅速重建其武器生產能力，美國總統川普（右）則表示，伊朗正試圖研發化學或生物武器。路透

AI摘要 文章摘要整理： CBS引述知情人士稱，美以正醞釀新一波對伊朗攻擊，以方憂其重建飛彈與核設施，川普是否出手仍未定。

知情人士說，美國與以色列 短期內可能再次聯手對伊朗 發動軍事攻擊，中東危機恐升溫。

哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS）引述知情人士報導，以色列總理內唐亞胡 政府擔心伊朗正迅速重建彈道飛彈生產能力，並將軍事及核子設施轉移至地下以強化防禦能力。除對伊朗日益增強的傳統武器生產能力感到憂心外，美國總統川普本周也表示，伊朗可能正在試圖研發化學或生物武器。

知情人士說，以色列軍方已做好再次與伊朗交戰的準備，目前處於最高防禦戒備狀態，以因應伊朗可能發動的攻擊。內唐亞胡政府傾向與美國聯手行動，但川普是否願意再次動武及其攻擊規模與方式，目前仍不明朗。

美軍中央司令部司令庫柏日前赴以色列國防部，與以軍總參謀長扎米爾及摩薩德首長戈夫曼等高層舉行安全會議。摩薩德首長罕見參與，加上戈夫曼上周曾赴華府會晤美國中央情報局局長，外界認為伊朗問題是雙方討論重點。

然而，內唐亞胡正面臨執政危機，在以色列上月底舉行大選後，政治對手已著手籌組新政府，他可能在數周內失去總理職位，部分政敵質疑他可能藉重新開戰轉移政治壓力。另一方面，川普所屬的共和黨也將於明年1月失去國會兩院控制權，聯邦政府的戰爭經費將面臨更大制衡。

對於是否計畫對伊朗發動新一波攻擊，內唐亞胡辦公室與以色列軍方均未回應CBS News的置評請求；白宮與美軍則拒絕評論政府內部的當前考量。不過，美軍指揮官長期以來表示，已準備好執行川普下達的任何命令。由於相關軍事資產已部署到位，一旦接獲指令，美方可在兩到四天內發動新一波攻勢。