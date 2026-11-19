川普總統在深圳機場登上空軍一號返回華府，登機時伸手指向前方。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普結束中國行搭機返美後，白宮在空軍一號上收走記者手機並要求裝入防訊號袋，稱為安全考量；川普則表示此舉是為了小心防範。

隨川普 總統出訪的記者19日搭乘空軍一號離開中國後，手機在機上被收走。

隨行記者團的輪值文字記者在報告中寫道：「基於安全理由，我們的手機暫時被收走。」

記者手機被收的消息在網路上迅速傳開，引發各種揣測。白宮 沒有公開說明更具體的原因。

川普接受國家廣播公司(NBC)記者古提雷斯(Gabe Gutierrez)電話訪問時說：「我們想要小心點，不希望有人在不該帶手機的時候帶著手機，所以我們非常小心。」

在中國用過的手機 裝進防訊號袋

哥倫比亞廣播公司(CBS)記者、當天擔任電視輪值記者的雅各布斯(Jennifer Jacobs)在說明中寫道，基於資安考量，飛機離開深圳時，空軍一號上的一名幕僚收走白宮幕僚用的拋棄式手機，準備銷毀或清除資料，並要求記者把在中國用過的手機放進防訊號袋，等回到美國降落後再歸還。

雅各布斯說，記者在18日抵達中國前留在空軍一號上、放在防訊號袋裡的裝置都沒有被收走。她寫道：「許多(但不是全部)文字和攝影記者早已把工作手機、私人手機、筆電和智慧手錶放進金屬內襯袋，防範可能的間諜軟體、監控或資料蒐集，這些裝置在飛回美國途中可以使用。」

她表示：「沒有另外準備拋棄式手機的人，就沒有手機可用了。」

川普於中國當地時間19日晚間從深圳寶安國際機場起飛。這趟亞洲行，川普出席了在菲律賓舉行的東協峰會，以及在中國舉行的亞太經合會(APEC)峰會。

川普19日稍早和中國國家主席習近平舉行雙邊會談，並與習近平、普亭舉行三方會談。彭博電視記者霍登(Annmarie Hordern)在川習雙邊會談時高聲問川普，黃仁勳是否對美國不忠，隨後被中方禁止進入三方會談現場。白宮雖然出面爭取讓她入場，但沒有成功。

上次訪中 中方發的東西全丟掉

川普5月訪問中國時，隨行記者曾抱怨中國記者態度咄咄逼人。當時記者離開中國時，手機並沒有被收走。據隨行記者團說，官員只收走中方發的記者證、代表團徽章，以及白宮幕僚用過的拋棄式手機，全部丟進空軍一號登機梯下的箱子。

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