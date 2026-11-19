川普總統在APEC峰會期間，被拍到伸手試圖協助中國國家主席習近平搭上手扶梯，過程略顯尷尬。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 川普在APEC峰會上伸手扶助習近平搭乘手扶梯的畫面引發關注，白宮還公開稱讚；報導同時回顧他過去多次因手扶梯插曲成為話題。

據獨立報報導，川普 總統在APEC峰會期間，被拍到伸手試圖協助中國國家主席習近平 搭上手扶梯，過程略顯尷尬。這也是川普近期又一次因手扶梯上的互動引發話題。

80歲的川普19日在中國深圳出席一場歷史性的三方峰會時，似乎伸手想攙扶73歲的習近平登上手扶梯，隨後兩人一同搭乘手扶梯上樓。俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）也參與了這場峰會。

影片中，習近平似乎有些不自在地抓住川普西裝外套的後側袖子，兩人就這樣一同搭乘手扶梯上樓。

白宮 甚至公開稱讚這一幕，透過「快速回應47」（Rapid Response 47）帳號在社群平台X發布影片，並寫道，「@POTUS在APEC峰會上協助習近平主席搭乘手扶梯。」

▲ 影片來源：X＠RapidResponse47（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

川普、習近平與普亭19日舉行歷史性會談，原定討論烏克蘭與伊朗戰爭，以及如何降低核武風險。不過，閉門會談結束後，三國領導人在聯合聲明中僅表示，將致力於「改革」聯合國。

這並非川普首次因手扶梯上的奇特插曲登上新聞版面。

去年在紐約舉行的聯合國大會期間，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）也曾遭遇尷尬時刻。當時，兩人正準備踏上手扶梯，手扶梯卻突然停止運轉。

這起事件發生在川普向聯合國大會發表演說之前。演說期間，川普向各國代表抱怨，「我從聯合國得到的全部東西，就是一座在上樓途中突然停在半路的手扶梯。如果第一夫人身體狀況沒有那麼好，她可能就會跌倒，但她的體能非常好。」

他接著說，「我從聯合國得到的就是這兩樣東西：一座故障的手扶梯，以及一台故障的提詞機。非常感謝大家。順帶一提，現在它已經修好了。」

當時，白宮曾質疑手扶梯是否遭人刻意關閉，但聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）的發言人杜雅里克（Stéphane Dujarric）表示，手扶梯很可能是因川普的攝影師觸發安全裝置而停止運轉。

據杜雅里克說明，當時川普的攝影師站在手扶梯頂端，川普與第一夫人則從底部踏上階梯，隨後機器便停止運作。手扶梯的中央處理器（CPU）顯示，頂端的梳齒板觸發內建安全機制，導致手扶梯停止運轉。

川普2015年首次宣布角逐總統大位時，也曾因手扶梯引發話題。

當時，川普與妻子一同搭乘川普大樓內的金色手扶梯向下，沿途向下方群眾揮手、比出讚的手勢，正式揭開競選總統的序幕。

當時，川普還只是一名成功的商人，很少有人認為這場參選宣告最終會讓他入主白宮。後來甚至有消息披露，當時宣布參選現場的部分觀眾，其實是付費聘請的臨時演員。

盡管如此，川普至今仍對當年的高調參選場面念念不忘。2019年宣布再次角逐總統時，川普在佛羅里達州向群眾表示，「我永遠不會忘記站在那座著名的手扶梯上，你們知道那座手扶梯吧？」

他接著回憶，「還記得當時的畫面嗎？梅蘭妮亞走在我前面，優雅地揮手，而我則從手扶梯上走下來，揮手的姿勢就沒那麼優雅了。但我只是深吸一口氣，告訴自己，『我們就放手一搏吧，讓這個國家再次偉大。』因為這需要勇氣，真的需要勇氣。我很高興自己當初這麼做了。」

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