國務卿魯比歐(左)和副總統范斯。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 最新民調顯示，魯比歐在假設性的2028年共和黨提名戰中大幅反超范斯，兩黨好感度也與去年對調，選民最關心的仍是降低生活成本。

愛默生學院(Emerson College)19日公布最新全國民調 ，在假設性的2028年共和黨總統提名戰中，國務卿魯比歐 (Marco Rubio)以兩位數差距領先副總統范斯 (JD Vance)，與一年前的情勢完全逆轉。

在列出候選人名單的選擇題中，44%的共和黨初選選民選了魯比歐，范斯以24%居次，接著是佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)的9%、小川普(Donald Trump Jr.)的6%，以及主持人卡爾森(Tucker Carlson)的5%。

在不提供名單、由選民自行作答的情況下，36%選擇魯比歐，20%支持范斯；德桑提斯、即將卸任的肯塔基州聯邦眾議員馬西(Thomas Massie)和川普總統各獲7%，儘管川普依憲法不能再參選。

一年前魯比歐落後近50個百分點

去年11月同一份民調的開放式問題中，范斯還以54%對6%大幅領先魯比歐，差距將近50個百分點。

許多人仍認為，范斯若決定參選，會是最有希望獲得共和黨提名的人選。范斯曾表示，明年才會決定政治前途。Axios網站報導，他可能要到2027年春末才會宣布；有線電視新聞網(CNN)上周則報導，范斯正認真考慮不參選。

魯比歐先前多次承諾，范斯若參選，他不會與范斯競爭。他今年5月接受國家廣播公司(NBC)訪問時說：「我公開說過，現在再說一次，我會是第一個登記支持他的人。」

民主黨：奧薩夫居首 賀錦麗緊追

民主黨方面，在列出名單的問題中，喬治亞州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)以17%領先，其次是前副總統賀錦麗(Kamala Harris)的16%、紐約聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)的15%、前運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)的14%，以及加州州長紐森(Gavin Newsom)的11%。

在開放式問題中，奧薩夫同樣以17%居首，接著是歐凱秀的12%、紐森的8%、布塔朱吉和賀錦麗各6%、肯塔基州長貝希爾(Andy Beshear)的4%，以及亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)的3%。

兩黨好感度對調 選民最想降物價

民調也顯示，兩黨的好感度和一年前正好對調。民主黨的好感度為44%，共和黨只有35%，與去年11月的結果剛好相反。對共和黨反感的選民超過一半，達56%，去年同期為44%；民主黨的反感度則維持47%不變。

被問到新一屆國會明年1月3日開議後應優先處理什麼議題時，57%選民認為應優先降低生活成本。近半數(49%)選民認為，結束伊朗戰爭與禁止國會議員交易股票應同為優先事項，只有28%認為應優先調查川普政府。

愛默生民調執行主任金波(Spencer Kimball)說：「選民最希望國會處理生活成本問題，71%的民主黨人、58%的獨立選民和42%的共和黨人認為，這應該是2027年國會的首要任務。一半(50%)的民主黨人認為，調查川普政府應是國會的優先要務，獨立選民則有26%抱持相同看法。」

這次民調在11月14日至16日訪問1000名選民，誤差範圍為正負3個百分點。

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