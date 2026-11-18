紐時：川普不滿范斯未力挺對伊朗開戰 私下盛讚魯比歐
紐時報導指出，川普對范斯未公開支持對伊朗開戰日益不滿，反而私下稱讚魯比歐，讓共和黨內部權力布局更受關注。
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紐時報導指出，川普對范斯未公開支持對伊朗開戰日益不滿，反而私下稱讚魯比歐，讓共和黨內部權力布局更受關注。
紐約時報引述知情人士報導，對於美國副總統范斯批評伊朗戰爭一事，總統川普日益感到不滿，認為范斯在檢討共和黨期中選舉慘敗時，應表態支持他對伊朗開戰的決定。
根據紐約時報（New York Times），范斯（JD Vance）將共和黨期中選舉慘敗歸咎於伊朗戰爭。起初川普（Donald Trump）對范斯的選後分析似乎毫不在意。
范斯於社群媒體發布一篇長文，也批評川普政府在選前的多項宣傳訊息。事後，川普告訴記者：「我認為這大致屬實。」
但知情人士透露，過去兩周以來，川普對范斯分析選舉失利原因的表述方式愈發不滿，並向幕僚及盟友抱怨，范斯應該特別強調，總統決定對伊朗開戰是正確之舉。
與此同時，根據知情人士，川普私下談話時稱讚美國國務卿魯比歐（Marco Rubio），並暗示魯比歐可能是強而有力的總統候選人。
川普的盟友指出，魯比歐一再表示，攻擊伊朗是總統維護美國國家安全的必要之舉。
兩人關係陷入緊張的時機，適逢范斯政治前途的關鍵時刻。范斯正考慮是否投入2028年總統大選，而川普的支持可能攸關他能否取得共和黨總統候選人提名。
因為范斯把共和黨期中選舉慘敗部分歸因於伊朗戰爭，川普認為他應更明確支持自己對伊朗開戰的決定，而不是強調這場戰爭可能帶來負面政治效果。 范斯在社群媒體長文中指出，共和黨期中選舉失利與伊朗戰爭有關，也批評川普政府在選前多項宣傳訊息的處理方式，認為這些因素影響選情。 知情人士說，川普私下稱讚魯比歐，並暗示他可能是強而有力的總統候選人，顯示川普對魯比歐的國安立場有好感，也可能在觀察未來接班人選。
精華 FAQ
因為范斯把共和黨期中選舉慘敗部分歸因於伊朗戰爭，川普認為他應更明確支持自己對伊朗開戰的決定，而不是強調這場戰爭可能帶來負面政治效果。
范斯在社群媒體長文中指出，共和黨期中選舉失利與伊朗戰爭有關，也批評川普政府在選前多項宣傳訊息的處理方式，認為這些因素影響選情。
知情人士說，川普私下稱讚魯比歐，並暗示他可能是強而有力的總統候選人，顯示川普對魯比歐的國安立場有好感，也可能在觀察未來接班人選。
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