四方安全對話(Quad)領袖會議在菲律賓馬尼拉舉行，左起：日本首相高市早苗、印度總理莫迪、川普總統和澳洲總理艾班尼斯。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 美日印澳Quad在馬尼拉峰會重申反對以武力與脅迫改變印太現狀，並推出多項合作，涵蓋AI、海事監控、電纜韌性與網路安全。

「四方安全對話」（Quad）今天舉行峰會，4國領袖在會後重申致力維護自由、開放的印度 洋-太平洋地區，並強烈反對任何企圖透過武力或脅迫單方面改變現狀的行動。

Quad是美國、日本、印度和澳洲之間的非正式戰略對話，今天在菲律賓首都馬尼拉舉行峰會，美國總統川普 （Donald Trump）、澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）、印度總理莫迪（Narendra Modi）及日本首相高市早苗出席。

「國際亞洲新聞社」（ANI）報導，4位領袖在會後聯合新聞稿中，對升高緊張局勢、破壞區域和平穩定的行動表達關切。

領袖們也對經濟脅迫行為表達嚴重關切，其中包括任意實施出口限制，同時強調他們致力於確保關鍵供應鏈安全、維護航行與飛越自由，以及確保印太地區海運通道保持開放、安全並具有韌性。

這次峰會適逢Quad重啟近10周年，以及日本前首相安倍晉三於2016年提出「自由開放的印太地區」（Free and Open Indo-Pacific）願景10周年。領袖們表示，Quad是致力於和平、穩定與繁榮的夥伴關係。

這份聯合聲明同時提到，首屆Quad商業領袖論壇（Quad Business Leaders’ Forum）預定2027年初舉行，將邀集4國企業領袖、政府官員及政策專家，共同促進商業夥伴關係，並強化民間部門聯繫。

在新興科技方面，領袖們重申人工智慧加速器（AI Accelerator）的重要性。這項倡議由Quad外長於美國亞特蘭大（Atlanta）宣布，目標是協調並提供資金，支持印太地區取得可信賴的AI技術、推動部署，並提供技術協助。

領袖們也樂見「印太海事監控合作」（Indo-Pacific Maritime Surveillance Collaboration）啟動，這項新倡議旨在強化區域內資訊共享及海域態勢掌握能力。作為這項倡議的一環，4國的P-8及P-3C海上巡邏機預定於2027年首度在Quad架構下共同參與海上演習。

領袖們也歡迎「Quad電纜連結與韌性夥伴關係」（Quad Partnership for Cable Connectivity and Resilience）取得進展。這項倡議旨在擴大印太地區取得安全、可信賴通訊基礎設施的管道。

另外，4國領袖也宣布加強Quad網路安全合作，同時明確譴責各種形式及表現的恐怖主義與暴力極端主義，並承諾在Quad架構下加強現有合作。