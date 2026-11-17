美國總統川普17日抵達馬尼拉國際機場走下空軍一號。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普展開亞洲行抵達菲律賓時，誤將他人取旗動作看成握手而鬧出尷尬插曲，之後又面對當地反川普示威與外界對其健康狀況的關注。

據雅虎 新聞網報導，川普 總統（Donald Trump）抵達亞洲，準備出席兩場重要峰會，沒想到才剛踏上菲律賓土地，就上演一段令人尷尬的插曲。

現年80歲的川普於周二下午5時33分（當地時間，美東時間凌晨4時33分）抵達菲律賓馬尼拉，出席一年一度的東亞峰會。本周稍晚，他還將前往中國深圳，參加亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會，屆時將與中國國家主席習近平及俄羅斯總統普亭 會面。

這趟亞洲行原本旨在展現川普在國際舞台上的影響力，沒想到一開始就出了小插曲。

川普抵達馬尼拉尼國際機場（Ninoy Aquino International Airport）後，才剛走下空軍一號，就遇上一段令人摸不著頭緒的場面。

一名孩童在他走下舷梯時，遞給他一面美國國旗和一面菲律賓國旗。川普接過旗幟後，突然像啦啦隊員般揮舞起來，動作顯得有些凌亂。一名金髮女子隨後伸手，似乎想接過兩面旗幟。

不過，川普似乎沒有察覺對方的意圖，反而伸出手，試圖與她握手。女子隨即拿走旗幟離開，留下略顯錯愕的川普。

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之後，川普與在停機坪迎接他的各國官員握手，現場還播放著歌曲「Y.M.C.A.」。隨後，他前往大馬尼拉地區帕拉尼亞克市（Parañaque）的太陽娛樂城酒店（Solaire Hotel），出席四方安全對話（Quad）。

在會場上，川普與外國領袖合影，照片中可以看出，他的雙手塗了厚厚一層粉底，用來遮蓋瘀青。這類手部瘀青問題，在他第二個總統任期的大部分時間裡一直受到外界關注。

另一方面，在川普抵達之前，約1500名左翼示威者已聚集在馬尼拉市中心的波尼法西奧廣場（Liwasang Bonifacio），舉行反川普抗議活動。示威者揮舞紅旗，並高舉一面巨幅布條，上面寫著，「抵制美國的戰爭與掠奪！」

防暴警察手持盾牌和木棍在一旁戒備，示威活動組織者則焚燒川普的人形模型，要求菲律賓領導人擺脫華盛頓的影響力。

抗議活動領袖卡西尼奧（Teddy Casiño）接受美聯社訪問時表示，「菲律賓政府不應與這樣一個失敗者打交道。我們呼籲馬可仕政府，不要再當川普的傀儡，並堅持菲律賓獨立的外交政策。」