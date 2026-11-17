川普：美稀土10個月內追上中國 有機會另會普亭
川普在馬尼拉峰會場邊表示，美國稀土產量可望10個月內追上中國，並稱有機會在APEC期間與普亭另行會談，同時強硬回應伊朗威脅報導。
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川普在馬尼拉峰會場邊表示，美國稀土產量可望10個月內追上中國，並稱有機會在APEC期間與普亭另行會談，同時強硬回應伊朗威脅報導。
美國總統川普今天在馬尼拉舉行的峰會場邊表示，美國稀土產量將於「10個月內」追上中國。此外，若情況允許，他將在亞太經濟合作會議峰會期間與俄羅斯總統普亭另外進行雙邊會談。
法新社報導，川普（Donald Trump）與四方安全對話（Quad）成員國會晤前告訴記者：「我們的稀土產量正達到前所未有的水準。他們說，我們將於10個月內追上中國。」
川普並談到，「若情況允許」，他將在深圳亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與普亭（Vladimir Putin）另行舉行雙邊會談。
他還說，北韓領導人金正恩「希望」和他在中國會面。數小時前，北京方面表示沒有川普與金正恩將會晤的相關資訊。
當被問及金正恩是否會前往中國，川普回應：「他是希望如此，沒錯。我們拭目以待。」
此外，美國有線電視新聞網（CNN）先前引述消息人士報導，伊朗正研擬計畫，企圖在華府引爆「髒彈」或化學武器，目標鎖定川普政府高階官員。
當被問及此事，川普警告，若真的存在這樣的威脅，伊朗「將付出其他國家從未付出過的代價」。
他說：「我希望威脅不是真的，但我們極為重視此事，因為他們就是一群瘋子。」
伊朗今天則抨擊美國媒體的相關報導為「捏造」。
他表示，美國稀土產量正達到前所未有的水準，並稱依照目前進展，約在10個月內就能追上中國，顯示他對美國供應鏈能力相當樂觀。 是的。川普表示，若情況允許，他將在深圳舉行的APEC峰會期間，另外與俄羅斯總統普亭舉行雙邊會談，但目前仍取決於現場情勢與安排。 面對CNN引述的伊朗疑似策畫髒彈或化學武器威脅報導，川普警告若屬實，伊朗將付出其他國家從未付出過的代價；伊朗則已否認並斥為捏造。
精華 FAQ
他表示，美國稀土產量正達到前所未有的水準，並稱依照目前進展，約在10個月內就能追上中國，顯示他對美國供應鏈能力相當樂觀。
是的。川普表示，若情況允許，他將在深圳舉行的APEC峰會期間，另外與俄羅斯總統普亭舉行雙邊會談，但目前仍取決於現場情勢與安排。
面對CNN引述的伊朗疑似策畫髒彈或化學武器威脅報導，川普警告若屬實，伊朗將付出其他國家從未付出過的代價；伊朗則已否認並斥為捏造。
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