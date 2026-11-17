美國總統川普17日在馬尼拉第49屆東協峰會場邊，出席「四方安全對話」（QUAD）領袖會議。歐新社

AI摘要 文章摘要整理： 川普在馬尼拉峰會場邊表示，美國稀土產量可望10個月內追上中國，並稱有機會在APEC期間與普亭另行會談，同時強硬回應伊朗威脅報導。

美國總統川普 今天在馬尼拉舉行的峰會場邊表示，美國稀土 產量將於「10個月內」追上中國。此外，若情況允許，他將在亞太經濟合作會議峰會期間與俄羅斯總統普亭 另外進行雙邊會談。

法新社報導，川普（Donald Trump）與四方安全對話（Quad）成員國會晤前告訴記者：「我們的稀土產量正達到前所未有的水準。他們說，我們將於10個月內追上中國。」

川普並談到，「若情況允許」，他將在深圳亞太經濟合作會議（APEC）峰會期間，與普亭（Vladimir Putin）另行舉行雙邊會談。

他還說，北韓領導人金正恩「希望」和他在中國會面。數小時前，北京方面表示沒有川普與金正恩將會晤的相關資訊。

當被問及金正恩是否會前往中國，川普回應：「他是希望如此，沒錯。我們拭目以待。」

此外，美國有線電視新聞網（CNN）先前引述消息人士報導，伊朗正研擬計畫，企圖在華府引爆「髒彈」或化學武器，目標鎖定川普政府高階官員。

當被問及此事，川普警告，若真的存在這樣的威脅，伊朗「將付出其他國家從未付出過的代價」。

他說：「我希望威脅不是真的，但我們極為重視此事，因為他們就是一群瘋子。」

伊朗今天則抨擊美國媒體的相關報導為「捏造」。