美國總統川普17日在馬尼拉舉行的四方安全會談峰會發言。（美聯社）

AI摘要 文章摘要整理： 川普出席東協與Quad峰會期間表示，預期與習近平在深圳會談時將談及台灣，也提到金正恩、稀土、AI、俄烏戰爭與伊朗威脅等多項議題。

美國總統川普 17日抵達菲律賓首都馬尼拉出席東協峰會，他與四方安全對話（Quad）峰會前表示，北韓領導人金正恩想要前往中國與他會面，還說他與中國國家主席習近平 會面時，習近平會提出台灣議題。

川普說，金正恩「希望」在中國會面；不過川普18日前往深圳主要是參加亞太經合會（APEC）峰會，北韓並非APEC成員，金正恩也並未證實將出席。中國外交部發言人郭家昆17日被問及川普相關說法時表示，「我沒有這方面消息」。

至於台灣問題，川普表示，他確信習近平將在雙方於深圳會談時提出相關議題，但川普並未進一步說明。

川普告訴記者，如果有空檔，會和俄國總統普亭在深圳APEC峰會場邊單獨會談，並表示會施壓習近平與普亭，協助結束烏克蘭戰爭。

在Quad峰會上，川普表示正努力推進「超級智慧」（SI，川普執意將人工智慧AI稱為SI），四方安全對話將投入逾8500萬美元的技術與財務援助，擴大印太地區取得SI管道，確保這項科技的未來掌握在與美方價值觀相同的國家手中，Quad還將推出新的SI加速計畫。

談到稀土，川普表示美國在關鍵礦產方面起步很晚，但現已提前布局並達成新的關鍵礦產協議。他說，美國將在「10個月內」趕上中國的稀土生產水平，「我們正以前所未有的水平生產稀土」。

對於科技巨頭輝達（Nvidia）董事會17日正式成立「國家安全與出口管制監督委員會」，川普稱輝達提出國家安全倡議是好主意。這是輝達董事會的常設委員會，負責確保公司營運符合國安政策與出口管制規定。

針對美國有線電視新聞網（CNN）引述美官員說法，美國情報顯示伊朗正研擬可能在華府引爆髒彈的計畫，川普說美國政府「非常認真」看待一切可能對華府構成的威脅，這也是伊朗不能擁有核武的原因，「如果真有其事，他們將付出前所未有的代價，我們非常重視這件事，因為他們簡直瘋了」。伊朗否認該計畫。