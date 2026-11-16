美國總統川普16日啟程訪亞洲。美聯社

AI摘要 文章摘要整理： 川普展開亞洲行，先赴菲律賓參與東協與Quad會議，再前往中國深圳出席APEC，並與習近平、普亭舉行會談，預計討論去核化、伊朗、烏克蘭與貿易議題。

美國總統川普 今天啟程訪亞洲，先赴菲律賓出席東協與美國特別峰會、四方會談，接著轉往中國深圳訪問，除了參加APEC領袖會議，還將舉行美中俄領袖會談，川普在出發前表示，預計會談將討論去核化、伊朗 局勢和俄烏戰爭等議題。

本週國際外交重頭戲聚焦亞洲，川普（Donald Trump）將造訪菲律賓及中國。川普預計菲律賓當地時間17日抵達馬尼拉，跟「四方安全對話」（Quad）領袖舉行多邊會議、出席東協（ASEAN）與美國特別峰會；18日與菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）雙邊會談。

川普隨後將在18日下午轉往深圳訪問，隔天出席亞太經濟合作會議（APEC）領袖全體會議，並在麒麟山莊與中國國家主席習近平舉行雙邊會談，接著再和習近平、俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）舉行三方會談。

川普今天離開白宮前接受媒體聯訪時透露，也有可能在中國會晤北韓領導人金正恩。不過，一名美國資深官員日前才說，川普這次訪問亞洲，「目前完全沒有與北韓互動的規劃」。

對於媒體問及他和習近平、普亭的會談，川普表示，會中將討論去核化、伊朗等議題，「我們把伊朗局勢控制得很好」。

他更說，會中還將談到「我最喜歡的主題：烏克蘭 」，以及經貿議題。

川普坦言，去核化是很棘手的議題，「對我們任何一方來說，要說出『我們會放棄核武』都是非常困難的，對吧？」

在美國與伊朗戰事尚未落幕、俄烏戰爭持續逾4年之際，這將是川普、習近平和普亭的首度三方會談。華府持續斡旋莫斯科、基輔雙方，以終結俄烏戰爭。

美國官員日前指出，川普將在三方會談中提出核武軍備管制與核擴散問題，但也強調，這場會談將開啟美中俄三大核武強權之間的討論，但不預期能達成協議。

外媒先前報導，俄羅斯目前擁有全球最多的核彈頭數量，美國居次，再來是正迅速擴充核武庫的中國。

根據白宮媒體團提供資訊，隨著川普訪問亞洲的官員包括美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）、財政部長貝森特（Scott Bessent）、商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）及貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）等人。