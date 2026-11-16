我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不止網路 數家大銀行門店無法存取大額現金

帳戶無法登錄、轉帳超慢 多家銀行爆服務異常

他不買Nvidia的帳…魯比歐冷落黃仁勳 至少3度婉拒會面

世界新聞網／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
據傳黃仁勳多次嘗試與國務卿魯比歐（前）安排會面，均遭婉拒。（美聯社檔案照）
據傳黃仁勳多次嘗試與國務卿魯比歐（前）安排會面，均遭婉拒。（美聯社檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

黃仁勳雖曾在川普政府中具政治影響力，卻多次遭魯比歐冷落；隨著涉中國醜聞延燒，美國對華晶片限制也正快速升級。

在政治影響力達到巔峰之際，輝達（Nvidia）前執行長黃仁勳曾受邀出席國宴、定期與川普總統通話，甚至成功說服川普政府允許其公司向中國企業出售高階半導體。

然而，川普政府中卻有一名官員不願買這位科技巨頭的帳。兩名知情人士透露，儘管黃仁勳多次嘗試，卻始終無法與身兼國務卿與國家安全顧問的魯比歐（Marco Rubio）安排會面。「華盛頓太陽報」（The Washington Sun）報導，這些要求匿名的消息人士指出，每當黃仁勳提出會面請求，魯比歐辦公室總以行程已滿或無法配合為由婉拒。

這類被視為冷落的舉動至少發生過三次，加深了輝達內部的憂慮——隨著黃仁勳逐漸成為主張美中加強經貿關係的有力聲音，美國政府內部有一股強大勢力正決心設法削弱他的影響力。

如今，隨著黃仁勳與疑似中國間諜發生婚外情的醜聞持續發酵，這股勢力正藉機推動政策轉向。黃仁勳上周在坦承婚外情後，已辭去輝達執行長一職。《華盛頓郵報》上周五報導，這起爆炸性指控的核心人物正是魯比歐，他以「更為肯定的措辭」改寫了中央情報局（CIA）關於該名女子與中國情報機構關係的情資。美國商務部則在周一宣布，正推進由財政部與國家安全會議（NSC）「起草並主導」的對華新晶片限制措施。

圍繞黃仁勳的爭議勢必將重塑美國的對華政策，國會對華鷹派正蓄勢待發，準備在即將交付國會表決的國防法案中納入更嚴格的晶片出口限制；川普政府內部壓力也同步升高，財政部長貝森特（Scott Bessent）已公開指責商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）放寬輝達的晶片出口管制。

川普先前對華的姿態曾令國安體系官員感到挫敗，這些官員視中國為美國主要的地緣政治對手。部分出於黃仁勳的影響力，川普對這個曾被他指控在經濟上「強暴」美國的國家採取了異常和解的語調，不僅邀請中國國家主席習近平訪問華府進行雙邊會談、撤銷最嚴厲的經濟懲罰，甚至暫停了對台軍售。

《紐約時報》曾報導，川普在聽取關於黃仁勳可能與中國間諜有染的簡報後，依然與他保持密切關係。川普周一更表示，他並不介意看到黃仁勳重返輝達掌舵。

魯比歐長期以來被視為對華最嚴厲的批評者之一，在川普第二任期就職後短短數月內，輝達內部對這位國務卿的擔憂便持續升溫。消息人士指出，2025年春季，魯比歐的幕僚否決了雙方會談的提議；類似情況在2025年夏季及今年初再度重演。國務院對此並未回應置評請求。

目前外界預期，國會將納入禁止高階晶片銷售及其他限制的新法案。中間偏右智庫「美國創新基金會」（Foundation for American Innovation）超級智慧政策主任兼首席經濟學家哈蒙德（Sam Hammond）指出，此舉可能被北京當局視為「大規模升級」。支持該法案的哈蒙德表示：「盧特尼克和輝達過去是任何形式出口管制的主要反對力量。隨著他們被邊緣化，權力重心已轉向對華立場強硬得多的『魯比歐陣營』。」

精華 FAQ

  • 報導指出，黃仁勳多次嘗試安排會面，但魯比歐辦公室以行程已滿或無法配合為由婉拒，至少發生3次，顯示雙方關係並不順暢。

  • 因為黃仁勳逐漸成為主張美中經貿往來的重要聲音，輝達擔心對華強硬派正在華府集結，並藉機削弱他對政策與產業的影響力。

  • 文章指出，商務部與國安會正推進新一輪對華晶片限制，國會也可能納入更嚴格出口管制，顯示美國政策正朝更強硬方向轉變。

黃仁勳 NVIDIA 魯比歐

上一則

華郵：川普持有輝達股票價值大增 最高達6200萬美元

延伸閱讀

揶揄黃仁勳連解放軍都敢賣晶片 WSJ：川普政府官員早有疑慮卻遭無視

揶揄黃仁勳連解放軍都敢賣晶片 WSJ：川普政府官員早有疑慮卻遭無視
黃仁勳下台是魯比歐推了一把？華郵：黃曾批對中鷹派是「恥辱標誌」

黃仁勳下台是魯比歐推了一把？華郵：黃曾批對中鷹派是「恥辱標誌」
華郵：黃仁勳風波激起對AI及中國的疑慮 重擊川普弱點

華郵：黃仁勳風波激起對AI及中國的疑慮 重擊川普弱點
台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

熱門新聞

輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。(輝達官網)

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

2026-11-11 17:24
副總統范斯（左）、美國總統川普（中）、國務卿魯比歐（右）。（路透）

路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

2026-11-13 10:00
前副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

2026-11-08 14:01
前總統拜登(左)與川普總統。(路透資料照)

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

2026-11-10 15:58
財政部長貝森特。(路透)

貝森特：Nvidia須從外部找新CEO 黃樂是否間諜不重要

2026-11-15 11:05
魯比歐在聯邦主義者協會全國律師大會致詞。(路透)

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

2026-11-14 16:29

超人氣

更多 >
公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走

公婆相繼離世清出滿屋遺物 媳婦感嘆：生前珍藏最終都被帶走
約翰屈伏塔憶共舞黛安娜：白宮午夜華爾滋15分鐘 彷彿童話

約翰屈伏塔憶共舞黛安娜：白宮午夜華爾滋15分鐘 彷彿童話
好市多黑五優惠再加碼 辦會員可拿45元購物卡

好市多黑五優惠再加碼 辦會員可拿45元購物卡
謊言、間諜、美人計只是輝達風暴一部分 幕後利害關係更龐大

謊言、間諜、美人計只是輝達風暴一部分 幕後利害關係更龐大
跟生肖羊吵不起來 4生肖靠和氣累積人脈 存款穩步增加

跟生肖羊吵不起來 4生肖靠和氣累積人脈 存款穩步增加