華郵：川普持有輝達股票價值大增 最高達6200萬美元
華郵指出，川普截至8月底持有的輝達股票價值最高達6200萬美元，遠高於2024年底申報；同時，輝達與川普政府的關係及相關政策也引發外界高度關注。
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華郵指出，川普截至8月底持有的輝達股票價值最高達6200萬美元，遠高於2024年底申報；同時，輝達與川普政府的關係及相關政策也引發外界高度關注。
「華盛頓郵報」今天報導，該報檢視美國總統川普的財務申報資料後發現，川普今年申報的交易顯示，他截至8月底持有的輝達股票價值介於1300萬至6200萬美元之間。
「華盛頓郵報」（The Washington Post）指出，由於申報資料存在時間落差，相關文件未納入過去兩個月的交易。華郵還報導，川普持有的輝達（Nvidia）股票價值遠高於2024年底申報的61萬5000至130萬美元。
這項資訊曝光之際，輝達及其與川普政府的關係正受到高度檢視。輝達共同創辦人黃仁勳上週因與中國籍商人黃樂（Alice Huang）的關係捲入醜聞，辭去執行長職務。美國當局懷疑黃樂與中國情報機構有關聯。
「華爾街日報」（The Wall Street Journal）昨天報導，川普政府也計劃將輝達及其他逾24家人工智慧（AI）公司納入「國家冠軍」企業名單。
黃仁勳是川普在矽谷最親近的盟友之一，兩人的交情至少可追溯至2025年。路透記者去年12月曾目擊川普通話時，手機上顯示黃仁勳的名字。
川普去年12月曾表示，美國將允許輝達向中國出口H200處理器，並從銷售額中收取25%的費用。H200是輝達效能次佳的AI晶片。
路透無法立即核實華郵的報導。白宮及輝達也未立即回應路透的置評要求。輝達預定於11月17日公布季度財報。
華盛頓郵報是檢視川普的財務申報資料後得出結論，並根據他今年申報的交易推估其截至8月底持有的輝達股票價值區間。 報導稱，川普截至8月底持有的輝達股票價值介於1300萬至6200萬美元之間；由於申報有時間落差，部分近兩個月交易未被納入。 因為輝達與川普政府關係正受高度檢視，且涉及黃仁勳人事爭議、可能被列入「國家冠軍」名單，以及對中國出口晶片的政策安排。
精華 FAQ
華盛頓郵報是檢視川普的財務申報資料後得出結論，並根據他今年申報的交易推估其截至8月底持有的輝達股票價值區間。
報導稱，川普截至8月底持有的輝達股票價值介於1300萬至6200萬美元之間；由於申報有時間落差，部分近兩個月交易未被納入。
因為輝達與川普政府關係正受高度檢視，且涉及黃仁勳人事爭議、可能被列入「國家冠軍」名單，以及對中國出口晶片的政策安排。
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