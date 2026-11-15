貝森特最後通牒 限Nvidia10天內說明晶片走私中國

財政部長貝森特。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 美國財長貝森特要求輝達10天內交代晶片是否經空殼公司流入中國，並牽動Megaspeed轉運疑雲、司法調查與國會聽證。

美國財政部長貝森特 （Scott Bessent）今天呼籲輝達（NVIDIA ，又稱英偉達）於10天內說明，是否在知情的情況下，允許其最先進人工智慧晶片流入中國，強調這比該公司前執行長黃仁勳 與疑似效力北京的間諜有染還更重要。

法新社報導，貝森特於黃仁勳辭職3天後接受福斯新聞頻道（Fox News Channel）「周日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）節目訪談時表示，他想知道輝達是否透過空殼公司規避美國限制，將效能最強大的晶片賣給中國。

美國禁止向中國出售最尖端人工智慧（AI）晶片，希望在這場主導AI的競賽中保持對中國的領先優勢。

總統川普去年底確實批准向中國出售輝達H200晶片，但是排除用於運行正在重塑現代社會的AI模型的最先進晶片。

貝森特說：「任何比H200更先進的晶片都不能賣給中國…這裡更重要的是，檢視輝達是否建立遵守美國出口限制規定的企業文化。」

他暗指與新加坡資料中心公司Megaspeed有關聯的公司。據稱與黃仁勳有染的黃樂（Alice Huang）曾任職於Megaspeed。

貝森特說：「還有，誰知情？我的意思是，這些空殼公司的存在顯而易見，而且已經受到調查。輝達是否利用這些公司作為規避手段，把晶片賣給中國？」

他在談到黃樂時說：「她是不是間諜，對我而言並不重要。你知道，黃仁勳的個人瑕疵是他自己的事。」

貝森特表示，他希望輝達於未來10天內就公司方面以及針對黃仁勳行為所進行的內部調查提出說明。

美國懷疑Megaspeed以供其東南亞資料中心使用為由購買輝達晶片，再轉運至中國，協助中國企業規避美國出口管制。美國司法部正對此展開刑事調查。

輝達上個月底表示，去年已經就這些指控進行調查，並且對此予以駁斥。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，4個聯邦機構曾力促盧特尼克（Howard Lutnick）主掌的商務部將Megaspeed列入黑名單，但是他並未這麼做。

貝森特說：「許多其他部門都在推動這件事，而決定權在商務部手上。」這番話重申他13日的說法。這也顯示川普政府內部在此一議題上存在歧見。

聯邦參議員已經要求黃仁勳於下個月前往參議院銀行委員會作證。據報導，盧特尼克已經同意出席作證。

黃仁勳也已經同意於感恩節前赴聯邦眾議院閉門作證。

輝達定於17日公布季度財報。