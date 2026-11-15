幕僚長米勒祭新規：白宮員工見遊說人士須先報准

白宮新任幕僚長米勒(前)。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 白宮新任幕僚長米勒下令，幕僚與登記遊說人士會面前須先獲法律顧問辦公室核准，外界認為此舉將重塑白宮與遊說圈互動。

白宮 新任幕僚長米勒(Stephen Miller)12日晚間發出備忘錄，規定白宮幕僚今後若要與遊說人士會面，須事先取得白宮法律顧問辦公室核准。

政治新聞網站Politico率先取得這份文件，並表示，遊說人士與白宮的合作方式將被米勒徹底改變。

這項事先核准適用於在白宮園區內、與登記有案遊說人士就政府政策舉行的會面；白宮公共聯絡辦公室仍是對外各界接洽的主要窗口。一名白宮官員稱，這套程序「比以往嚴格得多」。

說客：沒人能遊說米勒

報導表示，這份備忘錄可能不會讓K街的遊說人士感到意外，因為米勒在那裡幾乎沒有朋友。

其他遊說人士表示，他們將繼續與白宮國內政策委員會和國家經濟委員會的工作人員合作，而不是透過米勒。還有一些人表示，他們仍在摸索如何適應這種新常態。

「他根本無法被遊說，沒人能做到，就連你認為最親近的人也做不到，」一名遊說人士表示，「我認為他比人們描述的要通情達理得多，但他不會被遊說所左右。」

不吃人情 和威爾斯作風迥異

米勒在期中選舉後接替遭撤換的前幕僚長威爾斯(Susie Wiles)，作風與她南轅北轍。

威爾斯的一名發言人在備忘錄發出前受訪說，川普「非常注重人際關係」，威爾斯也「明白建立牢固關係的重要性」。

該發言人說：「這不僅僅是與K街的關係，還包括與捐助者、國會議員、政治委員會、記者的關係。這一切都由總統主導。」

商界人士過去可以直接接觸川普。川普向來以重人情聞名，這也體現在企業贊助的活動上，例如UFC格鬥比賽和復活節滾彩蛋活動。在過去兩年裡，執行長們要麼有機會與總統面對面交流，要麼只需拿起電話就能聯繫到他。

白宮發言人羅傑斯(Taylor Rogers)則表示：「川普總統效忠的是美國人民，不是遊說人士。他的團隊致力推動總統的議程，而不是華府遊說人士的議程。」「白宮各單位將繼續步調一致地執行川普總統的美國優先議程。」

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