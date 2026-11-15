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美軍F-15EX戰機抵沖繩 首度常駐於美國之外

中央社東京15日綜合外電報導
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F-15E／F-15EX戰機。示意圖。(美聯社)
F-15E／F-15EX戰機。示意圖。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

美軍F-15EX鷹II式戰機首度常態部署美國以外地區，兩架先行抵達沖繩嘉手納基地，後續將取代F-15C/D並引發噪音疑慮。

美國兩架新銳的戰鬥機F-15EX鷹II式戰鬥機今天上午飛抵美軍駐沖繩嘉手納基地。美國空軍第18聯隊表示，這是這種戰機首度常態性部署於美國之外的地區。

日本「琉球新報」報導，美軍計畫部署36架F-15EX鷹II式戰鬥機到沖繩，而這次部署F-15EX鷹II式戰機是為了取代過去一直駐防於嘉手納基地的F-15C/D戰機。

上述兩架F-15EX今天上午10時26分左右飛抵嘉手納基地，為第一批抵達當地的F-15EX。

美軍2022年起從嘉手納基地階段性撤走F-15C/D戰機，包含預備機在內，已撤完54架F-15C/D。在後繼戰機全數到位之前，美軍安排F-35或F-22等戰機輪流駐防。

F-15EX配備著高性能電戰系統，是多用途戰機，且網路功能經過強化，是F-15系列最新型機種。

不過，F-15EX會發出的最大噪音可能會更大，也使附近居民擔憂噪音問題。

在沖繩市、嘉手納町、北谷町組成的「嘉手納飛行場相關三市町聯絡協議會」本月4日目視視察美軍軍機之際，北谷町長渡久地政志指出，戰機脫離既有航線或是觸地重飛（Touch and Go）等訓練發出的噪音會造成影響。

他表示，「即便美軍更換機型，我們也會持續透過目視調查等方式因應，努力減少附近居民承受的噪音」。

美國空軍第18聯隊司令官嘉勒摩爾（John Gallemore）准將今天透過聲明強調，F-15EX飛抵沖繩「對於美國在太平洋地區的航空戰力，為重要的里程碑」。

精華 FAQ

  • 兩架F-15EX於今天上午飛抵美軍駐沖繩嘉手納基地，這也是該型戰機首度常態性部署在美國之外，象徵美軍太平洋航空戰力的重要新階段。

  • 美軍計畫共部署36架F-15EX到沖繩，主要是用來取代過去長期駐防嘉手納基地的F-15C/D戰機，完成戰力更新與機型汰換。

  • 雖然F-15EX具備高性能電戰系統與強化網路功能，但其最大噪音可能更大，地方首長擔心脫離航線、觸地重飛等訓練會加劇居民噪音負擔。

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