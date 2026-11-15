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川普為翻新高球場要暫關華府市區公園 遭法官阻止

中央社華盛頓14日綜合外電報導
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華府東波多馬克高爾夫球場。(路透資料照)
華府東波多馬克高爾夫球場。(路透資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

川普為將華府東波多馬克高球場升級為錦標賽級場地，要求公園關閉施工，但聯邦法官裁定訴訟期間須維持開放，並受理環團反對。

美國總統川普為翻新華盛頓市中心的東波多馬克公園（East Potomac Park）內1座公共高爾夫球場，要求公園暫時關閉。但1名美國聯邦法官今天裁定，公園須維持對外開放。

法新社報導，川普（Donald Trump）本身是高爾夫愛好者，在世界各地擁有高爾夫球場。他計劃將原本收費平實的東波多馬克高爾夫球場（East Potomac Golf Links）改造成足以舉辦錦標賽級重大賽事的場地。

為了展開工程，川普政府要求占地160公頃的東波多馬克公園自15日起關閉，但遭到1個環保團體反對，並向法院提起訴訟。

美國聯邦地區法院法官雷耶斯（Ana Reyes）今天發布臨時保護令，要求在訴訟審理期間公園須維持對外開放。

她在裁決書中寫道：「政府提議讓1座歷史悠久、不分男女老幼華府居民每天享用的公園無限期關閉，...這會令原告（權益）受到無法彌補的損害，因為他們固定使用這座公園從事休閒活動。」

雷耶斯先前已否決這座高爾夫球場翻新計畫的提前拆除作業，包括將圍繞球場的500多棵樹砍伐。

川普抨擊這項裁決，並強調其法律團隊將提起上訴。

精華 FAQ

  • 他計劃翻新東波多馬克公園內的公共高爾夫球場，將原本收費平實的球場改造成可舉辦錦標賽級重大賽事的場地，因此要求園區在施工期間暫時關閉。

  • 美國聯邦地區法院法官雷耶斯發布臨時保護令，要求在訴訟審理期間公園必須維持對外開放，未准許川普政府依計畫先行關閉園區。

  • 雷耶斯先前已否決球場翻新計畫的提前拆除作業，包括圍繞球場的500多棵樹砍伐，顯示法院對相關前置施工相當保留。

川普 華府

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