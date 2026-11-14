我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

SpaceX星艦太空船首度被筷子接住 寫太空里程碑

選後首場演講被女兒搶鋒頭 魯比歐：不知遺傳誰

魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

世界新聞網王若馨／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
魯比歐在聯邦主義者協會全國律師大會致詞。(路透)
魯比歐在聯邦主義者協會全國律師大會致詞。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

魯比歐在期中選舉後首場演講中，由就讀法學院的女兒介紹登場，談到女兒自信不怯場，也以樂觀口吻勉勵共和黨人面對挫敗、著眼長遠。

紐約郵報報導，國務卿魯比歐(Marco Rubio)13日在期中選舉後首場重要演講前，由女兒丹妮艾拉(Daniella Rubio)上台介紹他出場，讓他一臉驕傲。

魯比歐在聯邦主義者協會(Federalist Society)全國律師大會上，聽完女兒致詞後上台，說：「是不是很酷？」

「我不知道她這是遺傳誰的，」他說，「她一點都不怯場，也不怕發言。我其實不太喜歡公開演講，但她就完全不一樣，真是太棒了。」

丹妮艾拉是魯比歐最小的女兒，目前就讀維吉尼亞大學法學院三年級。魯比歐與妻子珍奈特(Jeanette Rubio)育有二子二女。

被問如何教育子女 打趣「我家不是民主制度」

台下另一名法學院學生問他，美國人要如何像他教育丹妮艾拉那樣，「把熱愛自由的價值觀傳承給下一代」。魯比歐打趣說：「這個嘛，我家可不是民主制度。」

他隨即補充，自己在家「不是獨裁者」，而是「國防部長」。

共和黨在11月3日期中選舉被民主黨藍色浪潮橫掃，這是魯比歐選後首場演講，但他的基調相當樂觀。

他提醒在場保守派聽眾，1982年雷根(Ronald Reagan)總統任內的期中選舉，共和黨也曾慘敗。

「雷根第一任上任不到兩年，一切似乎都朝錯誤的方向走，」魯比歐說，「現在我們幾乎想不起來了，但當時就是那樣。」

他鼓勵共和黨人看大局、想長遠。

「未來2年、6年、20年，我們還有很多事要做，」他說，「能持久的偉大事業是以數十年打造的，不是靠一次次選舉。」

「還會有更多勝利，也會有更多挫敗；還會有更多輝煌，也會有更多失望。任何如此重大的事業本質都是如此。」魯比歐說。

「歷史上沒有哪位偉人或哪項偉大志業不曾經歷這些過程，」他說，「但我們深信我們的理念是正義的，最終我們也會勝利。」

精華 FAQ

  • 因為他的女兒丹妮艾拉在上台前先介紹他出場，讓他感到非常驕傲。他也當場稱讚女兒不怕公開發言，還開玩笑說不知道她這股自信是遺傳誰的。

  • 他說自己其實不太喜歡公開演講，但女兒完全不同，十分鎮定又不怯場。他還以輕鬆口吻表示，女兒表現很好，讓他覺得非常棒。

  • 他提醒保守派不要只看短期挫敗，應把眼光放在未來2年、6年甚至20年，強調偉大事業需要長時間累積，並相信理念最終會勝利。

魯比歐 維吉尼亞 期中選舉

上一則

全美大停飛禍首？達菲點名承包商 但換無可換

延伸閱讀

期中選舉慘敗想跳船？魯比歐說陪川普做到任期結束

期中選舉慘敗想跳船？魯比歐說陪川普做到任期結束
美期中選後是否再攻伊朗 魯比歐：川普尚未決定

美期中選後是否再攻伊朗 魯比歐：川普尚未決定
魯比歐要跳船？英媒爆辭職備戰2028

魯比歐要跳船？英媒爆辭職備戰2028
魯比歐多次搭乘軍用飛機到佛州看兒子球賽惹議

魯比歐多次搭乘軍用飛機到佛州看兒子球賽惹議

熱門新聞

前副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

2026-11-08 14:01
輝達醫療事業副總裁鮑爾（Kimberly Powell）。(輝達官網)

黃仁勳婚外情再爆一樁 紐時稱對象是NVIDIA女副總裁

2026-11-11 17:24
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。(本報資料照片)

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

2026-11-08 19:50
前總統拜登(左)與川普總統。(路透資料照)

川普交接信首曝光 拜登：出奇溫暖…與平日判若兩人

2026-11-10 15:58
川普總統(左)與「終極格鬥冠軍賽」(UFC)執行長白大拿。(美聯社資料照)

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

2026-11-07 14:35
川普返回華府前告訴記者談到黃仁勳：「我只知道他是個好人。」(路透)

黃仁勳認婚外情 川普稱「他是個好人」、仍願意一起出訪亞洲

2026-11-08 19:09

超人氣

更多 >
加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府

加州男想賣價值575萬土地 鄰居齊反對 只好捐市府
美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11

美國全境航班突停飛 國安部長急發聲：不是另一起9／11
黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派

黃仁勳下台幕後推手是魯比歐？ 華郵：黃得罪對中鷹派
黃仁勳下台掀反彈 馬斯克挺請願復職 億萬富豪放話沒他就不再投資

黃仁勳下台掀反彈 馬斯克挺請願復職 億萬富豪放話沒他就不再投資
當機近24小時 微軟「深表歉意」：不知何時完全恢復正常

當機近24小時 微軟「深表歉意」：不知何時完全恢復正常