魯比歐選後首場演講被女兒搶鋒頭 他驕傲：不知遺傳誰

魯比歐在聯邦主義者協會全國律師大會致詞。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 魯比歐在期中選舉後首場演講中，由就讀法學院的女兒介紹登場，談到女兒自信不怯場，也以樂觀口吻勉勵共和黨人面對挫敗、著眼長遠。

紐約郵報報導，國務卿魯比歐 (Marco Rubio)13日在期中選舉 後首場重要演講前，由女兒丹妮艾拉(Daniella Rubio)上台介紹他出場，讓他一臉驕傲。

魯比歐在聯邦主義者協會(Federalist Society)全國律師大會上，聽完女兒致詞後上台，說：「是不是很酷？」

「我不知道她這是遺傳誰的，」他說，「她一點都不怯場，也不怕發言。我其實不太喜歡公開演講，但她就完全不一樣，真是太棒了。」

丹妮艾拉是魯比歐最小的女兒，目前就讀維吉尼亞 大學法學院三年級。魯比歐與妻子珍奈特(Jeanette Rubio)育有二子二女。

被問如何教育子女 打趣「我家不是民主制度」

台下另一名法學院學生問他，美國人要如何像他教育丹妮艾拉那樣，「把熱愛自由的價值觀傳承給下一代」。魯比歐打趣說：「這個嘛，我家可不是民主制度。」

他隨即補充，自己在家「不是獨裁者」，而是「國防部長」。

共和黨在11月3日期中選舉被民主黨藍色浪潮橫掃，這是魯比歐選後首場演講，但他的基調相當樂觀。

他提醒在場保守派聽眾，1982年雷根(Ronald Reagan)總統任內的期中選舉，共和黨也曾慘敗。

「雷根第一任上任不到兩年，一切似乎都朝錯誤的方向走，」魯比歐說，「現在我們幾乎想不起來了，但當時就是那樣。」

他鼓勵共和黨人看大局、想長遠。

「未來2年、6年、20年，我們還有很多事要做，」他說，「能持久的偉大事業是以數十年打造的，不是靠一次次選舉。」

「還會有更多勝利，也會有更多挫敗；還會有更多輝煌，也會有更多失望。任何如此重大的事業本質都是如此。」魯比歐說。

「歷史上沒有哪位偉人或哪項偉大志業不曾經歷這些過程，」他說，「但我們深信我們的理念是正義的，最終我們也會勝利。」