全美大停飛禍首？達菲點名承包商 但換無可換

運輸部長達菲(Sean Duffy)14日召開記者會。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： FAA通訊網路在光纖更換施工時發生路由器異常，導致全美停飛約4小時，當局將責任指向承包商並要求全面更新老舊航管系統。

聯邦航空總署(FAA)13日下令全美航班停飛約4小時，運輸部長達菲(Sean Duffy)14日召開記者會，把矛頭指向長期承包FAA通訊網路的L3哈里斯科技公司(L3Harris Technologies)。

他說，事發時該公司正在FAA一處偏遠站點把舊銅線更換為光纖，其間一台路由器開始向其他路由器大量發送連線請求，每4到5秒就超過1000次，導致系統癱瘓。

達菲表示，目前仍在調查究竟是承包商「無能」、人員操作失誤，還是裝了有瑕疵的路由器。

他指出，這些站點的路由器是2001年製造的，全美幾乎所有機構早已從銅線換成光纖，「FAA可能是最後一個，因為一直沒有投資」。他也坦言，新網路建好之前，「只能繼續用L3哈里斯」，並再度呼籲國會撥款500億美元，全面更新老舊的航管系統。

被問到為何選在周五下午施工，達菲說，偏遠小站點的維修通常在白天進行，原本預期不會影響整體系統，之後會重新檢討施工時段。

FAA署長貝德福(Bryan Bedford)則說，網路維修紀錄至今仍用紙本登記，事發後官員得翻查紙本，才查出是誰在哪裡施工。

兩人都表示，沒有證據顯示遭到網攻或有人蓄意破壞。

13日的停飛衝擊延續到次日。貝德福說，13日約1萬2000架次無法完成飛行，其中約9000班是商業航班，其餘為私人及一般航空飛機。14日排定的約4萬1000航班中，預估有4000至5000班取消，可望在15日結束前恢復正常。

他向旅客致歉，並說「最糟的情況已經過去」。

航班追蹤網站FlightAware統計，截至14日美東時間上午10時50分，全美取消航班已超過4000班。這次停飛是2001年911恐怖攻擊以來為時最長的一次。

哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞報導，FAA委託進行的2023年安全審查就指出，這套系統已經過時。運輸部督察長報告也顯示，2009年L3哈里斯(L3Harris)的前身哈里斯公司(Harris Corp.)把網路轉換成光纖時，技術人員設錯路由器，影響129處航管設施。

截至發稿時，L3哈里斯科技公司未回應媒體置評請求。