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路透民調：2028美國總統大選 4大候選人浮上檯面

中央社華盛頓12日綜合外電報導
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副總統范斯（左）、美國總統川普（中）、國務卿魯比歐（右）。（路透）
副總統范斯（左）、美國總統川普（中）、國務卿魯比歐（右）。（路透）

AI摘要

文章摘要整理：

最新路透/益普索民調顯示，2028年美國總統大選初期布局已浮現四大熱門人選，共和黨以魯比歐、范斯領先，民主黨則由奧薩夫與布塔朱吉並列居前。

根據路透/益普索最新民調，4名有望角逐2028年美國總統大選的人選已透過早期布局引起選民注意，分別是共和黨籍的范斯與魯比歐，以及民主黨籍的奧薩夫與布塔朱吉。

路透/益普索（Reuters/Ipsos）對1705名美國成年人進行調查，其中共和黨與民主黨的登記選民各約500人，兩黨選民抽樣誤差均為正負5個百分點。

約45%受訪共和黨選民認為，國務卿魯比歐（Marco Rubio）是「非常出色」的總統候選人，有43%共和黨受訪者對副總統范斯（JD Vance）抱持相同看法。

民主黨方面，29%受訪選民給予前交通部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）與喬治亞州聯邦參議員奧薩夫（Jon Ossoff）「非常出色」的評價。

佛州律師雷茲納（Barbara Rezner）在過去3次總統大選中都投票支持川普。她表示，相較於范斯，她更青睞魯比歐，因為她認為范斯立場太過右傾，而且與川普過於親近。

雷茲納指出：「魯比歐設法把分內工作做好。他沒有做出太過左傾、太過右傾或太過瘋狂的事，因此大多數人並未特別注意到他。」

另有十多名共和黨人士也在2028年總統大選潛在人選討論之列，其中以佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）獲得較高評價，32%的共和黨選民認為他是非常出色的人選。

其他人選像是川普之子小川普（Donald Trump Jr.）及德州聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）雖然也各有支持者，但反對者同樣不少。

在民主黨陣營中，奧薩夫是許多選民優先考慮的人選，29%的民主黨登記選民給予他「非常出色」的評價。

此外，布塔朱吉同樣獲得29%民主黨選民評為「非常出色」。他曾在2020年參選總統，在全美知名度高於奧薩夫。

民調顯示，其他知名溫和派人士，包括2024年總統大選敗給川普的前副總統賀錦麗（Kamala Harris）及加州州長紐森（Gavin Newsom），則各獲23%民主黨選民給予「非常出色」的評價，高於進步派重要代表人物、紐約州聯邦眾議員歐凱秀（Alexandria Ocasio-Cortez）的15%。

精華 FAQ

  • 民調顯示，共和黨內最受看好的兩位人選是國務卿魯比歐與副總統范斯，分別獲約45%與43%的共和黨受訪者認為是「非常出色」的總統候選人。

  • 民主黨方面，前交通部長布塔朱吉與喬治亞州聯邦參議員奧薩夫各獲29%民主黨登記選民給予「非常出色」評價，兩人目前並列領先其他潛在人選。

  • 共和黨還有德桑提斯、川普之子小川普與克魯茲受到討論，其中德桑提斯獲32%肯定；民主黨則有賀錦麗、紐森與歐凱秀，但整體支持度低於奧薩夫與布塔朱吉。

民調 總統大選 共和黨

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