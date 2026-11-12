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川普撤下范斯對伊朗談判任務 要他全力查藍州貪腐

世界新聞網王若馨／即時報導
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川普總統(左)與副總統范斯11日在維州阿靈頓國家公墓，出席退伍軍人節紀念活動的無...
川普總統(左)與副總統范斯11日在維州阿靈頓國家公墓，出席退伍軍人節紀念活動的無名戰士墓典禮。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

川普宣布把范斯調離對伊談判，改要他專注追查民主黨執政州市的貪腐與犯罪，並稱美國已不需要與伊朗達成協議。

川普總統12日在真實社群(Truth Social)發文，要求副總統范斯(JD Vance)把「全部注意力」放在查處民主黨執政城市與州的「大規模貪腐和犯罪」，並聲稱「我們不需要和伊朗達成協議。那種日子早已過去。」紐約郵報和每日郵報都指出，這等於撤下范斯自今年春天以來負責的對伊停戰談判任務。

紐約郵報說，此後對伊談判主責改由特使威科夫與庫許納負責。

川普寫道，他已要求范斯把全部注意力，放在美國各地民主黨執政城市與州發生的大規模貪腐和犯罪。「明尼蘇達、加州、伊利諾等藍州，全都治理得很差，是貪腐災難。每個月都有數十億美元被盜走。只要糾正這些大規模犯罪活動，我們的預算很快就能平衡。貪腐已經流在民主黨領導層的血液裡！」

他接著說：「我們不需要和伊朗達成協議。那種日子早已過去。我們拿到他們的錢，數千億美元，也拿下他們的海峽！」

范斯是今年6月美伊14點諒解備忘錄的關鍵人物，當時開啟60天談判窗口，後來因伊朗在荷莫茲海峽攻擊商船而破局。范斯上個月還在川普同意下，致函伊朗最高國家安全委員會秘書雷札伊(Mohsen Rezaei)，試圖重啟談判。

華爾街日報指出，川普近幾周在私下貶低范斯夏天協助促成的6月諒解備忘錄，據報認為這份文件讓德黑蘭有數個月時間重建軍力、賺取石油收入，直到華府再次實施海上封鎖。

白宮官員則否認川普對6月備忘錄表示後悔，並稱美方談判代表是本於誠信行事。

每日郵報指出，開戰前，范斯是少數私下勸川普不要對伊朗動武的內閣成員之一。共和黨在11月3日期中選舉失去參眾兩院多數的隔天，范斯在X發文，把敗選歸咎於這場戰爭。

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精華 FAQ

  • 川普要求副總統范斯把「全部注意力」放在美國民主黨執政城市與州的大規模貪腐和犯罪，點名明尼蘇達、加州、伊利諾等藍州治理不佳。

  • 紐約郵報與每日郵報認為，川普的發文等於撤下范斯自今年春天以來負責的對伊談判任務，之後主責改由特使威科夫與庫許納接手。

  • 范斯是今年6月美伊14點諒解備忘錄的關鍵人物，也曾致函伊朗官員試圖重啟談判；開戰前他還曾私下勸川普不要對伊朗動武。

范斯 伊朗 川普

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