川普：墨西哥若不阻止無證客大篷車隊人潮 關稅就加倍

民主黨在期中選舉獲勝後，無證移民的大篷車隊10日已在在墨西哥恰帕斯州塔帕丘拉集結，朝美國前進。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 川普在社群媒體警告墨西哥若不阻止非法移民大篷車隊，美國將把對墨西哥關稅加倍，並稱已通知相關單位。福斯報導約1500名移民正從墨西哥南部北上。

民主黨在上周期中選舉拿下參眾兩院多數之後，媒體報導傳出美墨邊境又有企圖闖關的移民潮集結。川普 總統12日上午在社群媒體發文提出警告說，如果墨西哥 不阻止無證移民的大篷車隊，便將面臨關稅 加倍的下場。

川普在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「浩浩蕩蕩的大篷車隊正在集結，開始非法穿越墨西哥。」

他表示，這批大篷車隊裡有很多人都是其他國家不想要的，並說「把他們送到美國去」。川普表示，美國絕對不會接受這些人。

川普指出：「墨西哥必須立即阻止這些人。如果沒有做到，美國對墨西哥關稅就會馬上加倍。」

川普寫道，墨西哥、德州州長、即將上任的非常自由派新當選州長、邊境巡邏隊與移民和海關執法局(ICE)都已經接到通知，「我們絕不寬貸」。

川普在貼文開頭寫道：「又來了。」他說，由於自己沒有列名選票，共和黨期中選舉失利，對美國的「入侵」(INVASION)已經再次出現。

福斯新聞網(Fox)12日報導，主要以中美洲國家公民為主、總計大約1500人的移民潮，10日晚間從靠近瓜地馬拉邊境的墨西哥南部城市塔帕丘拉(Tapachula)出發，希望民主黨勝選能讓他們在美國找到新生活與工作機會。