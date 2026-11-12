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川普：墨西哥若不阻止無證客大篷車隊人潮 關稅就加倍

記者顏伶如／即時報導
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民主黨在期中選舉獲勝後，無證移民的大篷車隊10日已在在墨西哥恰帕斯州塔帕丘拉集結...
民主黨在期中選舉獲勝後，無證移民的大篷車隊10日已在在墨西哥恰帕斯州塔帕丘拉集結，朝美國前進。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

川普在社群媒體警告墨西哥若不阻止非法移民大篷車隊，美國將把對墨西哥關稅加倍，並稱已通知相關單位。福斯報導約1500名移民正從墨西哥南部北上。

民主黨在上周期中選舉拿下參眾兩院多數之後，媒體報導傳出美墨邊境又有企圖闖關的移民潮集結。川普總統12日上午在社群媒體發文提出警告說，如果墨西哥不阻止無證移民的大篷車隊，便將面臨關稅加倍的下場。

川普在社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道：「浩浩蕩蕩的大篷車隊正在集結，開始非法穿越墨西哥。」

他表示，這批大篷車隊裡有很多人都是其他國家不想要的，並說「把他們送到美國去」。川普表示，美國絕對不會接受這些人。

川普指出：「墨西哥必須立即阻止這些人。如果沒有做到，美國對墨西哥關稅就會馬上加倍。」

川普寫道，墨西哥、德州州長、即將上任的非常自由派新當選州長、邊境巡邏隊與移民和海關執法局(ICE)都已經接到通知，「我們絕不寬貸」。

川普在貼文開頭寫道：「又來了。」他說，由於自己沒有列名選票，共和黨期中選舉失利，對美國的「入侵」(INVASION)已經再次出現。

福斯新聞網(Fox)12日報導，主要以中美洲國家公民為主、總計大約1500人的移民潮，10日晚間從靠近瓜地馬拉邊境的墨西哥南部城市塔帕丘拉(Tapachula)出發，希望民主黨勝選能讓他們在美國找到新生活與工作機會。

精華 FAQ

  • 他表示，若墨西哥沒有立即阻止正在集結並試圖非法穿越的無證移民大篷車隊，美國就會把對墨西哥的關稅馬上加倍，以此施壓。

  • 福斯新聞指出，這股移民潮約有1500人，主要來自中美洲國家，並於10日晚間從墨西哥南部靠近瓜地馬拉邊境的塔帕丘拉出發。

  • 川普把這波移民潮形容為對美國的「入侵」，並將其與共和黨期中選舉失利連結，認為因自己未列名選票，相關壓力又重新出現。

川普 墨西哥 關稅

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