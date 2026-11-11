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遭伊朗威脅性命 財長貝森特搬進軍事基地

遭伊朗威脅性命 財長貝森特搬進軍事基地

中央社華盛頓10日綜合外電報導
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財政部長貝森特(中)。(美聯社)
財政部長貝森特(中)。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約時報報導，因遭伊朗生命威脅，美國財長貝森特已搬入軍事基地居住；同時美方情報警告伊朗對美國人員的致命攻擊計畫已進入後期階段。

「紐約時報」（The New York Times）10日報導，援引消息人士說法，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近期因遭到伊朗方面生命威脅，已搬離原住處，改住軍事基地。

川普政府一名高階情報官員上月底在路透取得的備忘錄中警告，伊朗已加強鎖定美國人員的行動，德黑蘭當局針對美國公民策畫的致命攻擊計畫也已進入「後期階段」。

「紐約時報」報導指出，針對貝森特的威脅嚴峻程度目前尚不清楚。伊朗先前曾否認有任何在美國本土攻擊官員或民眾的企圖。

「紐約時報」報導，美國官員曾表示，伊朗在美國境內及其他海外領土發動大規模攻擊的能力相當有限。

美國財政部未立即回應置評請求。

自2月28日美國與以色列對伊朗開戰以來，貝森特一直是華府對德黑蘭施加經濟壓力行動的主要代表人物。

戰爭期間，美國與以色列對伊朗發動的空襲，以及以色列對黎巴嫩的攻擊，已造成數千人喪生、數百萬人流離失所。

美國與以色列的攻擊也造成多名伊朗高階官員喪生，其中包括已故最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

精華 FAQ

  • 紐約時報援引消息人士指出，貝森特近期因收到來自伊朗方面的生命威脅，已搬離原本住處，改住在軍事基地，以提升自身安全防護。

  • 路透取得的備忘錄顯示，一名川普政府高階情報官員警告，伊朗正加強鎖定美國人員，且針對美國公民的致命攻擊計畫已進入後期階段。

  • 自2月28日美國與以色列對伊朗開戰以來，貝森特一直是華府對德黑蘭施加經濟壓力的主要代表人物，因此也成為伊朗威脅焦點之一。

伊朗 貝森特 以色列

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