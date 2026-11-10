共和黨淪少數後選出強硬派 喬登接掌眾院黨團
共和黨在眾院淪為少數後，強硬派代表喬登擊敗史卡利斯出任領袖，準備帶領規模縮小的黨團面對民主黨監督與川普任期後半段挑戰。
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共和黨在眾院淪為少數後，強硬派代表喬登擊敗史卡利斯出任領袖，準備帶領規模縮小的黨團面對民主黨監督與川普任期後半段挑戰。
俄亥俄州聯邦眾議員喬登(Jim Jordan)10日在黨內領袖選舉中勝出，將出任眾院共和黨領袖。
喬登現為眾院司法委員會主席，在下屆國會共和黨議員的不記名投票中，以106票對73票擊敗路易斯安納州聯邦眾議員史卡利斯(Steve Scalise)。
62歲的喬登是「眾院自由連線」(House Freedom Caucus)共同創辦人，也是首任主席。共和黨上周在期中選舉慘敗，喬登吸引了希望領導層換血、或欣賞他強硬作風的議員支持。
喬登提出警告，指民主黨將展開監督攻勢，預料會對川普政府發動多項調查。
史卡利斯為現任眾院多數黨領袖，兩人過去曾正面交鋒。三年多前麥卡錫(Kevin McCarthy)被拉下眾院議長寶座時，兩人都曾角逐議長，但都未能爭取到足夠支持，議長一職最後由強生(Mike Johnson)接任。
強生在新一屆國會將退出領導層。
共和黨即將成為少數黨，黨團領袖的角色也隨之改變。喬登將接掌的眾院共和黨團規模之小歷史少見，黨團成員也才剛開始面對失去權力的現實；川普總統還剩兩年任期。
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喬登在下屆國會共和黨議員的不記名投票中，以106票對73票擊敗史卡利斯，成功拿下眾院共和黨領袖位置，展現他在黨內的支持基礎。 部分議員希望在中期選舉失利後換上新領導層，也有人欣賞喬登強硬作風，加上他是眾院自由連線共同創辦人，因此獲得不少支持。 共和黨將成為少數黨，黨團規模更小且剛開始適應失去權力的現實；同時民主黨預料會加強監督，並對川普政府展開多項調查。
精華 FAQ
喬登在下屆國會共和黨議員的不記名投票中，以106票對73票擊敗史卡利斯，成功拿下眾院共和黨領袖位置，展現他在黨內的支持基礎。
部分議員希望在中期選舉失利後換上新領導層，也有人欣賞喬登強硬作風，加上他是眾院自由連線共同創辦人，因此獲得不少支持。
共和黨將成為少數黨，黨團規模更小且剛開始適應失去權力的現實；同時民主黨預料會加強監督，並對川普政府展開多項調查。
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