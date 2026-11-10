我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

共和黨淪少數後選出強硬派 喬登接掌眾院黨團

紐約留不住年輕人？移民減少、住房太貴 企業擴張也卡關

魯比歐稱美國重創伊朗經濟 暫無必要重啟大規模軍事行動

中央社巴黎10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
國務卿魯比歐。(美聯社)
國務卿魯比歐。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

魯比歐表示，美國以制裁與海上封鎖重創伊朗經濟，暫無必要動用大規模軍事行動，但若德黑蘭越線，美軍仍將隨時應戰。

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）今天表示，美方對伊朗的經濟制裁與其他限制措施成效顯著，因此目前沒必要對德黑蘭重啟大規模軍事行動。

法新社報導，魯比歐參加在巴黎舉行的七大工業國集團（G7）外長會議後，接受媒體聯訪表示：「對伊朗採取經濟制裁的效果極具毀滅性，因此目前無需進行大規模軍事行動。這就是我今天在這裡向我方盟友傳遞的訊息。」

魯比歐指出，美國總統川普（Donald Trump）「已做出結論，目前無需展開大規模軍事行動，因為我們正透過經濟手段達成相同的戰略目標」。

魯比歐指出，若伊朗跨越「紅線」，「美軍已準備就緒」，他警告德黑蘭將為此付出慘痛代價。

在外長會議期間，G7歐洲成員國施壓魯比歐避免對伊朗採取任何會導致局勢進一步升級的行動。

魯比歐說：「目前正對伊朗及其既有政權施加巨大經濟痛苦，而且每天持續增加」，並指美國實施的海上封鎖正耗盡伊朗石油供應。

他談及伊朗伊斯蘭共和國神職人員領導層時表示：「這個由瘋子組成的激進政權，正將這些痛苦強加在自己人民之上。」

然而，魯比歐對美伊達成協議的前景似乎並不樂觀，他認為伊朗目前在談判上似乎不務實。

「伊朗很想達成協議，問題是他們不斷提出荒謬且毫無誠意的條件。但這個情況可能會改變」。

魯比歐補充說：「你終究需要糧食，也需支付薪餉給戰士和安全部隊。我相信隨著時間流逝，這些都將產生影響…經濟現實面最終會穿透最激進瘋子的腦袋。」

精華 FAQ

  • 他指出，美國對伊朗施加的經濟制裁與限制措施已相當有效，正在透過經濟手段達成同樣的戰略目標，因此暫時沒有必要動用大規模軍事力量。

  • G7歐洲成員國希望魯比歐避免採取任何可能讓伊朗局勢進一步升級的行動，顯示盟友對擴大衝突仍抱持高度疑慮與克制立場。

  • 他認為伊朗談判態度並不務實，提出許多荒謬且缺乏誠意的條件，但隨著制裁持續加深，糧食與軍餉壓力可能迫使伊朗面對現實。

伊朗 盧比歐 魯比歐

上一則

國會137頁重磅報告：政府失職 坐視艾普斯坦性侵多年

下一則

共和黨淪少數後選出強硬派 喬登接掌眾院黨團

延伸閱讀

美期中選後是否再攻伊朗 魯比歐：川普尚未決定

美期中選後是否再攻伊朗 魯比歐：川普尚未決定
川普選前受訪表明不急著再轟伊朗 美媒揭3套方案待定奪

川普選前受訪表明不急著再轟伊朗 美媒揭3套方案待定奪
共和黨期中選舉慘敗川普恐動武？卡達急斡旋12小時避免美伊再戰

共和黨期中選舉慘敗川普恐動武？卡達急斡旋12小時避免美伊再戰
川普打伊朗陷兩難 顧問想戰 盟友喊停

川普打伊朗陷兩難 顧問想戰 盟友喊停

熱門新聞

前副總統賀錦麗。(歐新社)

賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童

2026-11-08 14:01

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

2026-11-03 18:30
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。(本報資料照片)

台灣淪幽會地？黃仁勳出軌時間軸一次看 最慘恐被Nvidia解職

2026-11-08 19:50
圖為德州奧斯汀的支持者在得知塔拉里科（James Talarico）勝選後做出反應。（路透）

華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素

2026-11-04 09:45
副總統范斯。（路透）

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

2026-11-04 12:08
民主黨在北卡的國會參議員庫伯，第一個在北卡州擊敗共和黨翻盤成功。（美聯社)

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

2026-11-04 04:45

超人氣

更多 >
飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說

飛機客艙熄燈 仍開「閱讀燈」會失禮嗎？空服員這麼說
黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這

黃仁勳為何認了出軌？律師：只是棄卒保帥 真正危機是這
風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響

風暴襲美東 本周大降溫…紐約等地雨雪交加 1.1億人受影響
中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施

中媒：黃仁勳外遇對象之夫 涉操縱股票遭刑事強制措施
中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮

中共軍委副主席張升民要求全軍：堅決聽從習近平指揮