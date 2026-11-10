國會137頁重磅報告：政府失職 坐視艾普斯坦性侵多年

司法部公布艾普斯坦檔案中所收錄的文件。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 眾院監督委員會公布137頁報告，指政府與檢察官長期失職，讓艾普斯坦得以持續犯案，並建議司法部再查關鍵證人、公開更多檔案。

眾院 監督委員會共和黨人10日公布一份長達137頁的艾普斯坦 (Jeffrey Epstein)案調查報告，指出政府嚴重失職，這名富豪性犯罪者2005年後犯下的罪行原本可以避免。報告並指當年的聯邦檢察官涉有利益衝突，也批評艾普斯坦服刑期間還獲准一周外出六天。

這份報告由委員會主席柯默(James Comer)主導，由多數黨幕僚撰寫，總結委員會15個月的調查，期間共約談、取證19人。

檢察官涉利益衝突

報告指出，南佛州和華府的調查人員與聯邦檢察官一再失職，艾普斯坦能長期逃避法律制裁，靠的是權貴人脈和體制失靈。

在利益衝突方面，報告點名兩名當時的聯邦檢察官孟切爾(Matthew Menchel)和萊恩哈特(Bruce Reinhart)。孟切爾建議以不起訴協議結案，但他曾和後來擔任艾普斯坦律師的桑契斯(Lilly Ann Sanchez)交往，卻沒有迴避此案。萊恩哈特則是在職期間就自行開業，後來為艾普斯坦相關人士辯護。

服刑每周外出六天

報告也批評2007年簽訂的不起訴協議。艾普斯坦依協議在2008年認罪，18個月刑期只服刑約13個月，期間還獲准外出工作，每周六天、每天最多12小時。倖存者指控他在外出工作期間仍持續性侵 。

艾普斯坦2019年死在獄中。報告點出監獄有嚴重疏失，但沒有推翻自殺的結論。

權貴往來 無證據指川普涉案

報告中詳列了艾普斯坦和權貴的往來，包括微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)、商務部長盧特尼克(Howard Lutnick)，以及付給艾普斯坦1億5800萬至1億7000萬元的金融家布萊克(Leon Black)。委員會也約談了前總統柯林頓(Bill Clinton)和前國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)。前高盛法務長凱薩琳．魯姆勒(Kathryn Ruemmler)收受艾普斯坦贈禮一事也寫進報告。

報告表示，沒有證據顯示川普涉案。

建議司法部再調查

報告建議司法部重新約談關鍵證人，並進一步調查艾普斯坦的前助理葛洛夫(Lesley Groff)、前邁阿密海灘市長李文(Philip Levine)和美髮師費凱(Frédéric Fekkai)；李文和費凱先前都否認相關指控。

報告也建議讓倖存者看到未塗黑的檔案，並建議國會通過柯默提出的法案，讓簽過保密協議的倖存者也能公開發言。

委員會民主黨首席議員賈西亞(Robert Garcia)批評，報告是根據「不完整的調查」寫成，委員會也「從未就艾普斯坦案舉行公開聽證」。他說未來會舉行公開聽證，讓倖存者發聲，並質問和艾普斯坦往來的有權勢男性，「包括川普」。