高科技難防舊套路…美人計歷久不衰 成國際情報戰利器

輝達執行長黃仁勳承認與涉嫌為中國從事間諜活動的女子黃樂有婚外情。圖為去年5月22日晚間，黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉紅色無袖洋裝的黃樂與黃仁勳搭肩說話。聯合報系資料照

AI摘要 文章摘要整理： 即使AI與高科技改變間諜戰，利用親密關係竊密的美人計仍屢見不鮮；黃仁勳相關指控再度凸顯此類古老手法在國際情報戰中的影響力。

人工智慧（AI）、超級晶片與網路戰或許正在改變現代間諜 活動的樣貌，但有些秘密仍是透過傳統手段取得，也就是美色與醜聞。

法新社報導，近期科技界掀起的最新爭議，焦點落在輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 ，以及他與一名女子的婚外情。美國政府指控這名女子為中國情報機構效力，北京方面則否認相關指控。

這起事件讓「美人計」再度成為外界關注焦點，也重新引發各界對這種古老間諜手法的興趣。這種手法利用吸引力與親密關係作為工具，竊取國家機密，並影響掌權者的決策。

誘惑與勒索

歷史上，不乏有權勢的政治人物及核心圈內部人士，都曾落入他人設下的圈套。這些人受命接近目標、博取信任，進而套取情報或掌握可用來施壓的把柄。

間諜史上最著名的蛇蠍美人之一是荷蘭舞者哈里（Mata Hari）。她在一戰期間被控為德國從事間諜活動，於1917年遭到處決。

冷戰期間也出現許多類似、情節曲折的案例。法國戰略研究所（IRSEM）研究員雷諾（Clement Renault）表示，法國駐蘇聯大使德強（Maurice Dejean）1964年因婚外情事件被召回國。

雷諾指出，另一宗知名案例是，蘇聯國家安全委員會（KGB）以「在莫斯科偷拍到的同性親密照片」，勒索英國大使館職員瓦薩爾（John Vassal）。

1980年代，揭露以色列秘密核計畫細節的吹哨者范努努（Mordechai Vanunu），被一名代號「辛蒂」（Cindy）的女子設局，引誘他落入綁架者手中。

有些美人計甚至持續數年之久。1960年代，秘密為中國情報部門工作的京劇演員時佩璞，與法國外交官布希科（Bernard Boursicot）展開長達20年的婚外情，布希科因此向中方提供敏感情報。

美人計手法五花八門

美人計的型態五花八門。有些誘惑者是受過專業訓練的人員，例如東德著名的「羅密歐間諜」，他們的任務是討好寂寞的西德女性，進而獲取關鍵情報。

美國中央情報局（CIA）後來的研究指出：「二戰後適婚男性短缺，使得渴望異性陪伴的西德單身女性，經常成為東德男性間諜的目標。」

然而，並非每起美人計都像好萊塢電影情節那般戲劇化。

情報機構也會利用性工作者、企業高層，以及原本就活躍於目標人物社交圈且人脈廣闊的各界人士。這也正是輝達相關指控引人關注之處。

研究員雷諾指出，涉入這起婚外情的女子黃樂，「曾於專營AI運算基礎設施、且與輝達有商業往來的新加坡企業Megaspeed身居要職」。

雷諾說：「據稱，她受中國國家安全部招募，成為情報人員，擁有接近黃仁勳的絕佳管道。」

美好得令人難以置信

究竟是誰在施展美人計？雷諾表示，簡單來說，幾乎所有國家都可能這麼做。

他說：「所有情報機構都有可能採取『掌握把柄』等行動及類似手段。」

但並非所有國家都具備同等能力執行這類行動。雷諾指出：「這類任務要求情報人員投入極高程度的個人心力，甚至必須付出身體上的代價。」

因此，他認為威權政府「能對公民施加更大壓力，或受到強烈意識形態驅使」，可能更有條件要求情報人員做出這類犧牲。

反情報機構經常提醒官員，間諜活動鮮少像電影情節那樣，從陰暗巷弄中的秘密交易開始。

法國國內情報機構曾發布一支YouTube影片，標題為：「遭外國情報機構設局？現在尋求協助永遠不嫌晚。」

英國當局則提供更簡單的建議。如果有人對你的興趣異常強烈，或「好到太不真實」，「就應該提高警覺」。