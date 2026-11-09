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科技股歷經暴跌後強彈 除了Nvidia…美股齊揚

川普：FBI在調查黃仁勳…他說不知道那人是間諜

川普：FBI在調查黃仁勳…他說不知道那人是間諜

世界新聞網／即時報導
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川普總統（右）在白宮記者會談及黃仁勳。（路透）
川普總統（右）在白宮記者會談及黃仁勳。（路透）

川普總統9日（周一）表示，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（Jensen Huang）不必擔心聯邦調查局（FBI）調查他與一名中國政府情報人員的婚外情。

美聯社報導，川普在白宮記者會上表示：「我知道聯邦調查局正在針對相關事件進行調查，但我認為他狀況會很好。」

黃仁勳研發的電腦晶片掀起了人工智慧（AI）革命，川普稱他是一位「非常體面的人」，並表示自己已與黃仁勳通話過。

NBC News報導，川普表示他打給黃仁勳是「為了看看他狀況是否還好」。川普說，黃仁勳告訴他「自己完全不知道涉案人員是間諜」。

川普表示：「他說『我完全不知道她是間諜』，而我真的、我真的相信他。」

中國政府9日否認曾試圖對黃仁勳設局，稱相關間諜指控毫無根據，是針對北京的抹黑行動。

黃仁勳已承認曾與一名企業高管有過親密關係，並在輝達官網發表公開信向妻子與公司致歉，但他並未透露該名女子的姓名。

輝達周日宣布，針對黃仁勳成為「外國情報機構目標」的報導，公司正在展開獨立調查。《紐約時報》報導指出，美國情報部門認定該名女子正為北京當局蒐集情報。

黃仁勳 間諜 川普

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