共和黨眾議員馬西提案彈劾赫塞斯：發動戰爭 濫用職權

國防部長赫塞斯面臨彈劾。（美聯社檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 共和黨眾議員馬西在眾院提案彈劾赫塞斯，指其在伊朗戰爭中濫用職權並執行非法命令；眾院可能通過，但參院定罪門檻極高。

肯塔基州共和黨 籍聯邦眾議員 馬西（Thomas Massie）周一於眾議院議場對國防部長赫塞斯 （Pete Hegseth）提出彈劾案。

眾議院必須在周三之前進行表決。

有線電視新聞網（CNN）報導，馬西在提出彈劾條文時表示，赫塞斯在伊朗戰爭中的行為濫用職權，且「明知故犯地執行並實施非法命令，對外國發動戰爭」。

這位即將卸任且長期反對川普的立法議員表示：「國防部長赫塞斯做出此等行為，已表明若允許其繼續任職，將持續對憲法構成威脅，其行為嚴重違反其職責與法治原則。」

赫塞斯預定於明日針對此事召開記者會，目前態度依然強硬，而總統川普（Donald Trump）則對這位國防部長表達了全力的支持。

在經歷2026年期中選舉的歷史性慘敗後，共和黨籍議員與盟友紛紛尋找檢討歸咎的對象——而許多人將矛頭指向了赫塞斯。

眾議院預計將有足夠的票數彈劾赫塞斯，因該案僅需眾議院過半數通過即可。只要全體民主黨人、馬西以及少數幾位共和黨議員挺身支持，赫塞斯就將遭到彈劾。

然而，這項努力極不可能達到定罪並解除赫塞斯職務的高門檻——該門檻需要參議院三分之二的多數同意（亦即需要約20名共和黨議員倒戈）。