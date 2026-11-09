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共和黨眾議員馬西提案彈劾赫塞斯：濫用職權

共和黨眾議員馬西提案彈劾赫塞斯：發動戰爭 濫用職權

世界新聞網／即時報導
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國防部長赫塞斯面臨彈劾。（美聯社檔案照）
國防部長赫塞斯面臨彈劾。（美聯社檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

共和黨眾議員馬西在眾院提案彈劾赫塞斯，指其在伊朗戰爭中濫用職權並執行非法命令；眾院可能通過，但參院定罪門檻極高。

肯塔基州共和黨籍聯邦眾議員馬西（Thomas Massie）周一於眾議院議場對國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）提出彈劾案。

眾議院必須在周三之前進行表決。

有線電視新聞網（CNN）報導，馬西在提出彈劾條文時表示，赫塞斯在伊朗戰爭中的行為濫用職權，且「明知故犯地執行並實施非法命令，對外國發動戰爭」。

這位即將卸任且長期反對川普的立法議員表示：「國防部長赫塞斯做出此等行為，已表明若允許其繼續任職，將持續對憲法構成威脅，其行為嚴重違反其職責與法治原則。」

赫塞斯預定於明日針對此事召開記者會，目前態度依然強硬，而總統川普（Donald Trump）則對這位國防部長表達了全力的支持。

在經歷2026年期中選舉的歷史性慘敗後，共和黨籍議員與盟友紛紛尋找檢討歸咎的對象——而許多人將矛頭指向了赫塞斯。

眾議院預計將有足夠的票數彈劾赫塞斯，因該案僅需眾議院過半數通過即可。只要全體民主黨人、馬西以及少數幾位共和黨議員挺身支持，赫塞斯就將遭到彈劾。

然而，這項努力極不可能達到定罪並解除赫塞斯職務的高門檻——該門檻需要參議院三分之二的多數同意（亦即需要約20名共和黨議員倒戈）。

精華 FAQ

  • 馬西指控赫塞斯在伊朗戰爭中的行為屬於濫用職權，且明知故犯地執行並實施非法命令、對外國發動戰爭，因此認為他已不適合繼續擔任國防部長。

  • 眾議院只需過半數即可通過，因此在民主黨全體支持、加上馬西與少數共和黨人倒戈下，赫塞斯可能遭彈劾；但參議院定罪需三分之二多數，難度非常高。

  • 赫塞斯預定隔日召開記者會，態度仍然強硬；總統川普則公開表達對赫塞斯的全力支持，顯示白宮並未因彈劾案而與他切割。

赫塞斯 共和黨 眾議員

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