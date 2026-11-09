川普質疑期中選舉正當性 再度指控選舉舞弊

美國總統川普。（歐新社）

美國總統川普 今天再度提出毫無根據的選舉舞弊指控，質疑上週期中選舉 的正當性。民主黨在這場選舉中橫掃國會參眾兩院，讓共和黨 遭遇慘敗。

法新社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「真的有人相信這場『選舉』是誠實公正的嗎？民調怎麼可能出現這麼大的落差？？？」他在沒有提出任何證據的情況下宣稱，大量提前投票「暴增」，使共和黨不可能贏得選舉。

他還說：「這一切都取決於機器，機器的重要性遠高於選民！」

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這些指控與川普最初接受選舉結果的態度形成鮮明反差。他在開票當晚接受「紐約時報」（The New York Times）訪問時表示：「我絕對願意接受這些選舉結果。」

這位總統曾屢次提出毫無根據的選舉舞弊指控，最著名的例子是在2020年總統大選中敗給拜登後，持續質疑選舉結果。