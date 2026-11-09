黃仁勳外遇掀國安疑雲 川普：某AI公司執行長遭警告準備坐牢

美國總統川普（右）10月8日在華府舉行的「新黃金時代」峰會上，向輝達執行官黃仁勳（左）頒發了國家科學獎章。路透

AI摘要 文章摘要整理： 川普受訪時表示，政府曾因某大型AI公司執行長涉嫌AI不當行為發出坐牢警告，但未透露對象；同時輝達正調查黃仁勳婚外情與國安疑雲。

美國總統川普 透露，他的政府曾因一家大型人工智慧（AI）公司執行長涉嫌AI相關不當行為，威脅要將這名主管關進監獄，但川普拒絕透露這名主管及其所屬公司的名稱。

印度 「新德里電視台」（NDTV）報導，川普接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）記者度查特（Ross Douthat）訪問時表示，美國司法部接獲一份通報，據稱有人「利用AI從事不當行為」。

此外，川普也指出：「我們打電話給他們，非常強硬地告訴他們：『準備坐牢吧。請在睡前親吻你的妻子。』」

川普還回憶說，他曾告訴這名人士回家陪伴家人，因為對方可能隔天早上就會入獄。這名主管在接獲警告後「完全改變了一切」。

當度查特詢問這名人士是否領導一家大型AI公司時，川普回答說「是其中一家大型公司，是的」，但未透露這名人士涉嫌的行為、相關調查或是否有任何後續執法行動。

川普發表上述言論之際，輝達（Nvidia）董事會正針對執行長黃仁勳 可能與外國情報機關有所關聯的指控展開獨立調查。

黃仁勳已承認有婚外情。輝達表示，沒有理由相信公司機密或美國國家安全受到危害。川普則稱讚黃仁勳是個正直的人。