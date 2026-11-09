黃仁勳外遇掀國安疑雲 川普：某AI公司執行長遭警告準備坐牢
川普受訪時表示，政府曾因某大型AI公司執行長涉嫌AI不當行為發出坐牢警告，但未透露對象；同時輝達正調查黃仁勳婚外情與國安疑雲。
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川普受訪時表示，政府曾因某大型AI公司執行長涉嫌AI不當行為發出坐牢警告，但未透露對象；同時輝達正調查黃仁勳婚外情與國安疑雲。
美國總統川普透露，他的政府曾因一家大型人工智慧（AI）公司執行長涉嫌AI相關不當行為，威脅要將這名主管關進監獄，但川普拒絕透露這名主管及其所屬公司的名稱。
印度「新德里電視台」（NDTV）報導，川普接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）記者度查特（Ross Douthat）訪問時表示，美國司法部接獲一份通報，據稱有人「利用AI從事不當行為」。
此外，川普也指出：「我們打電話給他們，非常強硬地告訴他們：『準備坐牢吧。請在睡前親吻你的妻子。』」
川普還回憶說，他曾告訴這名人士回家陪伴家人，因為對方可能隔天早上就會入獄。這名主管在接獲警告後「完全改變了一切」。
當度查特詢問這名人士是否領導一家大型AI公司時，川普回答說「是其中一家大型公司，是的」，但未透露這名人士涉嫌的行為、相關調查或是否有任何後續執法行動。
川普發表上述言論之際，輝達（Nvidia）董事會正針對執行長黃仁勳可能與外國情報機關有所關聯的指控展開獨立調查。
黃仁勳已承認有婚外情。輝達表示，沒有理由相信公司機密或美國國家安全受到危害。川普則稱讚黃仁勳是個正直的人。
川普表示，政府曾因接獲通報而強硬警告對方「準備坐牢」，甚至要他回家先陪伴妻子與家人，因為隔天可能就會入獄。 沒有。川普在CBS《60 Minutes》受訪時雖稱對方是大型AI公司領導人，卻拒絕透露姓名、公司名稱，以及具體涉案內容或後續執法情況。 因為文中提到輝達董事會正針對黃仁勳可能與外國情報機關有關的指控進行獨立調查；但輝達否認公司機密或美國國安受影響，川普也稱讚黃仁勳正直。
精華 FAQ
川普表示，政府曾因接獲通報而強硬警告對方「準備坐牢」，甚至要他回家先陪伴妻子與家人，因為隔天可能就會入獄。
沒有。川普在CBS《60 Minutes》受訪時雖稱對方是大型AI公司領導人，卻拒絕透露姓名、公司名稱，以及具體涉案內容或後續執法情況。
因為文中提到輝達董事會正針對黃仁勳可能與外國情報機關有關的指控進行獨立調查；但輝達否認公司機密或美國國安受影響，川普也稱讚黃仁勳正直。
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