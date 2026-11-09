「美國轉捩點」重押亞利桑納州失敗 在共和黨內引發反彈

保守派倡議人士柯克遺孀艾瑞卡‧柯克（Erika Kirk）。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 美國轉捩點在多州重金背書候選人卻連番失利，特別是亞利桑納州選戰慘敗後，遭共和黨建制派批評其已成為黨內負面力量。

紐約時報分析，保守派倡議組織「美國轉捩點」(Turning Point USA)在這次期中選舉重押亞利桑納州 ，出資2000萬元力挺MAGA盟友、亞州聯邦眾議員畢格斯(Andy Biggs)角逐州長，結果卻是得票率落後超過10%輸給民主黨籍現任州長霍布斯(Katie Hobbs)，「美國轉捩點」在亞州、內華達州 、新罕布夏州聯邦選舉與州級選舉背書候選人同樣接連敗陣，引起某些黨內人士反彈。

「美國轉捩點」原本希望透過這次選舉在這幾州建立保守派力量，為2028年總統大選奠定基礎，但開票結果反而讓「美國轉捩點」的選舉機器遭受共和黨 建制派指責。

過去就跟「美國轉捩點」有嫌隙的前任共和黨亞州黨部主席吉娜·史沃博達(Gina Swoboda)說，「美國轉捩點」正在「把我們推向滅絕」。她說：「他們已經成為共和黨政治裡的一股破壞力量。」

雖然投入巨額資金輔選，但在亞州、內州、新罕布夏州選舉，「美國轉捩點」背書候選人當中唯一勝選只有現任新罕布夏州州長艾約特(Kelly Ayotte)。

「美國轉捩點」與盟友為競選策略辯護說，共和黨期中選舉大敗主因在於川普總統發動伊朗戰爭讓共和黨在全國面臨逆風處境，不是「美國轉捩點」背書的其他共和黨候選人這次選舉也以類似的得票差距落敗。

雖然2024年總統大選時川普在亞州勝出，但後來幾次選舉裡，「美國轉捩點」背書候選人屢次遭到亞州選民拒絕，包括聯邦參議員候選人雷克(Kari Lake)與馬斯特斯(Blake Masters)，使得民主黨掌握州政府高層職務並取得兩個聯邦參議員席次。

今年稍早，某些共和黨人士便警告指出，「美國轉捩點」迄今不曾從選舉錯誤當中記取教訓。

史沃博達把「美國轉捩點」與共和黨的關係比喻為「寄生在宿主身上的寄生蟲」，「不但沒有用處，甚至有害」。

「美國轉捩點」創辦人柯克(Charlie Kirk)2025年9月遭槍擊身亡後，遺孀艾瑞卡(Erika Kirk)接手領導組織。艾瑞卡已經背書支持副總統范斯出馬代表共和黨參加2028年總統大選。

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