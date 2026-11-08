準眾院議長放話：民主黨拒與川普新幕僚長米勒合作

眾院民主黨領袖傑佛瑞斯。(歐新社)

可望出任下屆眾院 議長的眾院民主黨 領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)8日表示，民主黨不會與川普 總統新任命的白宮幕僚長米勒(Stephen Miller)合作。民主黨3日在期中選舉大勝後，與白宮的對立態勢隨之升高。

傑佛瑞斯8日接受ABC電視台「本周」(This Week)節目訪問時說：「米勒是川普暴力大規模遞解機器的設計者。」他說，米勒推動的政策造成明州抵抗ICE的普雷蒂(Alex Pretti)、古德(Renee Nicole Good)等美國公民喪命。

談到川普任命米勒，傑佛瑞斯說：「我認為這是不負責任的決定。」他說：「當然不可能和米勒及他所代表的東西合作。」

傑佛瑞斯表示，民主黨會「強力」反制他口中川普政府的極端主義。他表示，民主黨在參眾兩院取得的新多數，將成為對抗川普政府極端主義的『防火牆』

共和黨期中選舉慘敗後，白宮展開人事改組。白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles)5日向川普請辭，川普6日宣布由副幕僚長米勒自9日起接任。米勒長期主導川普政府的強硬移民政策。

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