賀錦麗僅得0.6%慘敗 民主黨2028意向投票捧出新金童
民主黨進步派大會意向投票中，奧薩夫以38%領先，賀錦麗僅0.6%慘居第16，反映黨內活躍支持者對2028人選的最新偏好。
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民主黨進步派大會意向投票中，奧薩夫以38%領先，賀錦麗僅0.6%慘居第16，反映黨內活躍支持者對2028人選的最新偏好。
民主黨在期中選舉大勝後，黨內2028年總統提名的版圖出現變化：紐約郵報報導，進步派大會「Crooked Con」本周末舉辦2028年民主黨總統提名意向投票，喬治亞州聯邦參議員奧薩夫(Jon Ossoff)以38%遙遙領先；2024年民主黨總統候選人、前副總統賀錦麗只拿到0.6%，排名第16。
紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)以17%排第二，前運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)以14%位居第三。
其他拿到個位數支持率的人選，包括：伊利諾州長普立茲克(JB Pritzker)、肯塔基州長貝希爾(Andy Beshear)、賓州州長夏皮羅(Josh Shapiro)各4%，亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)、馬里蘭州長摩爾(Wes Moore)各3%，加州州長紐森(Gavin Newsom)獲得2.3%。
賀錦麗和密西根州聯邦參議員斯洛金(Elissa Slotkin)並列第16。這次投票約有1000票。
「Crooked Con」由歐巴馬政府前幕僚創辦的Crooked Media主辦，邀請多位知名自由派人士討論民主黨的未來。這項意向投票不是科學抽樣，但反映了民主黨內最活躍支持者對2028年的想法。
賀錦麗選前在幾乎所有2028年民主黨總統初選民調中都領先兩位數。在RealClearPolitics最新的民調數字中，她仍以21.8%領先，紐森13.5%居次，奧薩夫以10.8%排第五。
奧薩夫一度被視為2026年改選最危險的民主黨參議員，這次卻大勝共和黨對手、聯邦眾議員柯林斯(Mike Collins)，加上口才出眾，被外界看好是2028年的有力人選。
不過，奧薩夫在競選期間明確表示無意參選總統，上個月辯論會上被問到是否承諾做滿6年任期時，他回答「會」，並說「我對選總統毫無興趣，我選的是參議員」。
奧薩夫在多項重要議題上和黨內極左派立場不同，他反對全民健保(Medicare for All)、綠色新政和廢除移民及海關執法局(ICE)，也反對擴大最高法院。
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喬治亞州聯邦參議員奧薩夫以38%拿下第一名，遠高於其他人選；第二名是歐凱秀17%，第三名則是布塔朱吉14%。 她只拿到0.6%，與密西根州聯邦參議員斯洛金並列第16，和她在多數2028民調中領先的表現形成強烈對比，因此特別受矚目。 他在參議員連任中大勝對手，且口才出眾，被外界看好；但他本人明確說無意選總統，並強調要做滿6年任期。
精華 FAQ
喬治亞州聯邦參議員奧薩夫以38%拿下第一名，遠高於其他人選；第二名是歐凱秀17%，第三名則是布塔朱吉14%。
她只拿到0.6%，與密西根州聯邦參議員斯洛金並列第16，和她在多數2028民調中領先的表現形成強烈對比，因此特別受矚目。
他在參議員連任中大勝對手，且口才出眾，被外界看好；但他本人明確說無意選總統，並強調要做滿6年任期。
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