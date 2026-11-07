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川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

川普邀白大拿任白宮發言人 點名6格鬥選手當助手

世界新聞網王若馨／即時報導
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川普總統(左)與「終極格鬥冠軍賽」(UFC)執行長白大拿。(美聯社資料照)
川普總統(左)與「終極格鬥冠軍賽」(UFC)執行長白大拿。(美聯社資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

川普發文宣布邀請UFC執行長白大拿擔任白宮發言人，並點名6名格鬥選手協助對抗左派，但白宮尚未證實此事。

川普總統7日在「真實社群」(Truth Social)發文，宣布已邀請綜合格鬥公司「終極格鬥冠軍賽」(UFC)執行長白大拿(Dana White)出任白宮發言人，還點名6名格鬥選手當助手，協助對抗「瘋狂的左派」。

川普寫道：「我很高興宣布，偉大的白大拿，一名凶猛的鬥士與戰士，已獲邀擔任白宮發言人。」他還說，已要求白大拿帶著「助手」一起上任，「儘管其中有些人不是來自我們的國家」。

川普說：「我們需要這些人來保護我們，對抗瘋狂的左派。白大拿將是前所未見的發言人。白大拿，請接下這份工作！」貼文還附上白大拿站在白宮簡報室講台後的圖片。

白大拿本身並非職業格鬥選手，但執掌UFC已逾20年。他是川普多年的支持者，曾在2016、2020及2024年的共和黨全國代表大會上為川普站台，今年也協助在白宮舉辦UFC賽事。

國會山莊報報導，白宮尚未回覆其確認邀約的詢問，目前不清楚白大拿是否接受。

白宮發言人一職近來人事動盪，扎卡里亞(Katie Zacharia)接替李維特(Karoline Leavitt)後，上任僅5天便離職。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 川普表示，他已邀請綜合格鬥組織UFC執行長白大拿出任白宮發言人，並稱白大拿是「偉大的鬥士與戰士」，語氣相當強烈，也附上相關圖片。

  • 川普說，這些格鬥選手是要作為白大拿的「助手」一起上任，目的是保護他們、對抗他所稱的「瘋狂的左派」，其中還提到有些人並非美國人。

  • 白大拿是川普多年的支持者，曾在2016、2020與2024年共和黨全代會上替他站台，並協助白宮舉辦UFC賽事；但白宮尚未證實邀約，是否接受仍不明。

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