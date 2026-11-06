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稀土成貿易角力焦點 美喊話中國「全面且立即」履約

中央社華盛頓6日綜合外電報導
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稀土示意圖。（路透檔案照）
稀土示意圖。（路透檔案照）

AI摘要

文章摘要整理：

美國官員再度要求中國全面落實2025年貿易協議，雙方爭議焦點集中在稀土出口與中國履約進度。

美中貿易協議履行進度再受關注。美國財政部長貝森特與貿易代表葛里爾今天與中國副總理何立峰通話，敦促北京全面且立即落實2025年貿易協議承諾，並對中國近期行動表達關切。稀土出口與中國履約情況，仍是雙方貿易角力的關鍵焦點。

法新社報導，美國財政部聲明指出，部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國國務院副總理何立峰通話。貝森特強調，雙方持續取得進展，有賴於具體成果，美國將密切評估中國履行協議的情況。

這份聲明提及中國在2025年10月做出的承諾。當時，美國總統川普與中國國家主席習近平於韓國釜山舉行的亞太經合會（APEC）期間會面。

這項協議反映美中在2025年稍早互相升高關稅後，雙邊緊張關係有所緩和。協議要求中國在2026年以及至2028年前，持續採購美國大豆。

中國也同意暫停實施新的稀土出口管制措施，並對相關材料出口核發通用許可。

釜山協議最初有效期限為一年，但在習近平9月訪問白宮期間，美中將貿易休戰期限延長至2027年1月10日。

貿易專家指出，目前美中雙方的核心分歧，在於中國稀土出口的規模與程度。

稀土是智慧型手機、汽車及軍事裝備等產品製造過程中的重要材料。

精華 FAQ

  • 美國財長貝森特與貿易代表葛里爾通話時，要求中國全面且立即落實2025年貿易協議承諾，並表示美方會持續密切評估中方的實際履約情況。

  • 報導指出，雙方目前最核心的分歧在於中國稀土出口的規模與管制程度。稀土是手機、汽車與軍事裝備的重要材料，因此成為敏感焦點。

  • 協議要求中國在2026年以及至2028年前持續採購美國大豆，並同意暫停新的稀土出口管制，對相關材料出口核發通用許可，作為緩和關係的一部分。

稀土 國務院 貝森特

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