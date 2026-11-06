稀土成貿易角力焦點 美喊話中國「全面且立即」履約

稀土示意圖。（路透檔案照）

AI摘要 文章摘要整理： 美國官員再度要求中國全面落實2025年貿易協議，雙方爭議焦點集中在稀土出口與中國履約進度。

美中貿易協議履行進度再受關注。美國財政部長貝森特 與貿易代表葛里爾今天與中國副總理何立峰通話，敦促北京全面且立即落實2025年貿易協議承諾，並對中國近期行動表達關切。稀土 出口與中國履約情況，仍是雙方貿易角力的關鍵焦點。

法新社報導，美國財政部聲明指出，部長貝森特（Scott Bessent）與貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）與中國國務院 副總理何立峰通話。貝森特強調，雙方持續取得進展，有賴於具體成果，美國將密切評估中國履行協議的情況。

這份聲明提及中國在2025年10月做出的承諾。當時，美國總統川普與中國國家主席習近平於韓國釜山舉行的亞太經合會（APEC）期間會面。

這項協議反映美中在2025年稍早互相升高關稅後，雙邊緊張關係有所緩和。協議要求中國在2026年以及至2028年前，持續採購美國大豆。

中國也同意暫停實施新的稀土出口管制措施，並對相關材料出口核發通用許可。

釜山協議最初有效期限為一年，但在習近平9月訪問白宮期間，美中將貿易休戰期限延長至2027年1月10日。

貿易專家指出，目前美中雙方的核心分歧，在於中國稀土出口的規模與程度。

稀土是智慧型手機、汽車及軍事裝備等產品製造過程中的重要材料。