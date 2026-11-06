我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

赫塞斯是否遞補田納西州聯邦參議員空缺受到矚目

藍色海嘯下中產階級的無奈：恨不得變成窮人

紐時：與川普、普亭舉行峰會 習近平可能有點尷尬

中央社台北6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
一名參觀者對描繪美國總統川普（左）、俄羅斯總統普亭（中）及中國國家主席習近平（右...
一名參觀者對描繪美國總統川普（左）、俄羅斯總統普亭（中）及中國國家主席習近平（右）的藝術作品錄影。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

紐時指出，美中俄峰會若在深圳登場，可能讓習近平展現大國地位，卻也使北京在烏克蘭與核武議題上陷入兩難與尷尬。

美中俄3國元首可能在深圳APEC峰會期間會晤。紐約時報分析指出，中國對雅爾達密約的負面觀感，及會談可能涉及烏克蘭戰爭、核武問題，中國國家主席習近平陷於尷尬處境。

中國4日證實，正與俄羅斯、美國就3國領導人會晤進行磋商，會晤可能在18日至19日於中國深圳舉行的亞太經濟合作（APEC）經濟領袖會議期間展開。

分析指出，高峰會或許將提升習近平的地位。但關於烏克蘭未來和核武限制的談判，對中國而言卻是個棘手的選擇。此外的困難還有中國對雅爾達密約的負面觀感。

1945年初，美國、蘇聯和英國的領導人在雅爾達會面，達成秘密協議，承諾給予莫斯科在中國的特殊權利，以換取蘇聯加入對日戰爭。但中國未參與談判。上海復旦大學中美問題專家辛強表示：「這是中國永遠不會忘記的大國政治歷史教訓。」

分析指出，這次會晤或許會鞏固中國成為與美國平起平坐、不可或缺的全球大國的雄心，但也可能重蹈北京聲稱反對大國博弈的歷史覆轍。俄羅斯提出舉行此次會晤的構想，已引發烏克蘭擔憂。

中國不願為俄、美就烏克蘭問題達成協議提供平台。這樣做將與北京的立場相悖，即和平談判需要烏克蘭和歐洲的參與。

此前訪問北京的德國總統史坦麥爾（Frank-Walter Steinmeier）告訴德國媒體，他與習近平會面時，習近平明確表示，美俄中不會在深圳討論烏克蘭的命運。

「你可以看出他臉上很惱火。他甚至問這些謠言是從哪裡來的」，史坦麥爾說，「他明確表示，這是一場歐洲衝突，歐洲人必須參與談判」。

據指出，北京也不願討論核武問題。美俄最後一份核武軍控條約已於今年2月到期。但是對北京而言，這個問題根本無法討論。在習近平領導下，中國已經放棄了數十年來維持「最低限度威懾」核武庫的戰略。中國正在累積足以與華盛頓和莫斯科匹敵的核武庫，並且一直拒絕限制核武發展。

上個月，當被問及中國是否同意在深圳與美國和俄羅斯討論無核化問題時，中國外交部發言人毛寧表示，裁軍的首要責任在於華盛頓，要求中國參與核裁軍談判「既不公平，也不合理，更不現實」。

不過，上海國際問題研究院安全問題專家趙龍表示，中國可能願意就降低核衝突風險進行談判。這可能包括改善危機期間的溝通管道，並確保即使在人工智慧（AI）時代，各國仍能保持對核決策的人為控制。

在許多西方官員看來，中國在影響莫斯科方面扮演關鍵角色，因為俄羅斯在外交和經濟上都高度依賴北京。但對北京而言，中國與這場它既未挑起、也未提供軍事支持的衝突關係不大。

一些中國分析家認為，北京所能做的最多就是配合會談，同時努力避免給人留下它能夠對克里姆林宮施壓的印象。

精華 FAQ

  • 中國已證實正與美國、俄羅斯磋商，三國領導人會晤可能在18日至19日於深圳舉行的APEC經濟領袖會議期間展開，屆時外界將高度關注峰會走向。

  • 因為會談可能觸及烏克蘭戰爭與核武限制，這些議題都讓北京不願被視為替美俄協商背書；同時，中國對雅爾達密約的歷史記憶，也使其對大國私下交易格外敏感。

  • 北京希望維持自己不可或缺的大國形象，但不願替美俄就烏克蘭達成協議提供平台，也不願公開討論核裁軍；若參與，也傾向聚焦降低核衝突風險與溝通機制。

普亭 習近平 川普

上一則

川普致電卡達元首 討論美伊戰爭外交斡旋

延伸閱讀

美中俄峰會傳卡關 WSJ：北京不想談核武、台灣問題也藏風險

美中俄峰會傳卡關 WSJ：北京不想談核武、台灣問題也藏風險
誰獲益最大？川普、習近平、普亭擬同框 學者揭三方盤算

誰獲益最大？川普、習近平、普亭擬同框 學者揭三方盤算
俄：籌備APEC三方峰會 中轉積極 分析：俄被孤立有望破局

俄：籌備APEC三方峰會 中轉積極 分析：俄被孤立有望破局
新聞評論／川普慘敗需舞台 可能在APEC接受博弈條件

新聞評論／川普慘敗需舞台 可能在APEC接受博弈條件

熱門新聞

期中選舉即時開票 參眾院、州長戰況地圖一次看

2026-11-03 18:30
副總統范斯。（路透）

「每個人都心知肚明」范斯：伊朗戰爭導致共和黨慘敗

2026-11-04 12:08
2025年5月22日晚間，輝達執行長黃仁勳在台北三六食府宴客，身穿粉黃色無袖洋裝的黃樂（Alice Huang）與黃仁勳搭肩說話。（聯合報系資料照）

與黃仁勳關係密切 中籍女高管疑是間諜 驚人履歷遭起底

2026-10-30 07:30
民主黨在北卡的國會參議員庫伯，第一個在北卡州擊敗共和黨翻盤成功。（美聯社)

民主黨大勝 參眾院全拿 藍色浪潮變海嘯

2026-11-04 04:45
圖為德州奧斯汀的支持者在得知塔拉里科（James Talarico）勝選後做出反應。（路透）

華郵分析：共和黨全軍覆沒的關鍵因素

2026-11-04 09:45
美國總統川普2日在華府。(美聯社)

期中選舉／共和黨大敗 川普鬆口：接受選舉結果 願與民主黨合作

2026-11-03 23:32

超人氣

更多 >
福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣

福建艦服役滿1年 中國軍事專家評論：最理想母港在台灣
原只是陪丈夫 3年後卻想留下 台積太太活出新人生

原只是陪丈夫 3年後卻想留下 台積太太活出新人生
程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈

程萬軍求庇護遭遣返 梁文傑：國安與負擔考量下很無奈
「我們要死了」 佛州墜機尾翼散落1哩外 證實空中解體

「我們要死了」 佛州墜機尾翼散落1哩外 證實空中解體
「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱

「大賣空」貝瑞出手了 賣出25%半導體ETF賣權 其餘科技股空單續抱