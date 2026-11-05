魯比歐要跳船？英媒爆辭職備戰2028

國務卿魯比歐。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 英媒報導國務卿魯比歐可能在共和黨期中選舉失利後辭職，為2028年總統選戰準備，但白宮與國務院都強烈否認，稱此說法是假新聞。

英國「獨立報」(The Independent)5日報導，國務卿魯比歐 (Marco Rubio)可能在共和黨 期中選舉慘敗後辭職，為角逐2028年共和黨總統提名預作準備，白宮與國務院 均強烈否認。

獨立報引述華府及英國政府消息人士指出，魯比歐早在選前就被預期會離開川普政府，期中選舉結果更強化了這項預期。

魯比歐目前身兼國務卿與白宮國家安全顧問。

獨立報引述一名不具名的魯比歐盟友表示，魯比歐離開政府「完全合理」，他目前是共和黨提名的領跑者，但只要還是國務卿就無法參選，與川普政府綁在一起只會傷害他的選情。

另有華府人士指出，魯比歐需要與伊朗戰爭切割，把戰爭責任留給川普總統。報導也提到，魯比歐雖主導美國外交政策，但在伊朗議題上一直扮演較低調的角色。

共和黨消息人士並透露，可能有多達五名內閣成員準備求去，另有人士稱，民主黨掌控參眾兩院後將有彈劾行動，沒人想留下來。

不過，並非所有消息來源都認為魯比歐會很快離職。一名佛州人士表示，出身古巴移民家庭的魯比歐，若有機會協助主導古巴共產政權垮台，可能會暫緩離開。

彭博社同日也報導，魯比歐正考慮辭職，並已與白宮官員談過離職一事，但白宮官員希望他留任。

白宮發言人英格爾(Davis Ingle)指責獨立報散布毫無根據的陰謀論。國務院全球公共事務助理國務卿強森(Dylan Johnson)則回應彭博社，稱這是「徹頭徹尾假新聞」，魯比歐從未討論離職，並將繼續在川普政府任職。

魯比歐9月曾向記者表示，目前沒有參選總統的計畫，並「百分之百專注」於現職。外界普遍認為，副總統范斯(JD Vance)將是魯比歐爭取2028年共和黨提名的主要對手。